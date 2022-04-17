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  4. Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

17.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den Leanne Wallace isimli hemşire, çalıştığı hastanede ölüm döşeğinde yatan Leslie Rushworth'un banka kartını ele geçirdi ve 1.700 pound'dan fazla parasını harcadıktan sonra hapse atıldı. Hemşirelikten men edilen kadının, belirtilen miktarı borçlarını ödemek ve bir şeyler satın almak için kullandığı bildirildi.

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

40 yaşındaki Leanne Wallace, Durham İlçesi, North Tees Üniversitesi Hastanesi'nde ölüm döşeğinde yatmakta olan Leslie Rushworth'u hedef aldı ve 900 sterlin değerinde bir kredi ödemek de dahil olmak üzere hastasının kartlarını kullanarak 1.700 pound'dan fazla para harcadı.

Bu harcamalar yaklaşık 700 pound değerinde bir yatak, 74 pound değerinde bir duvar kağıdı ve 25 poundluk birkaç Amazon alışverişini içeriyor.

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HEM MADDİ HEM MANEVİ ZARAR

Geçen ay yapılan bir Hemşirelik ve Ebelik Konseyi duruşması sırasında jüri, hastanın ve özellikle ailesinin, Wallace'ın işini kötüye kullanması sonucu meydana gelen bu eylemlerinin sonucunda maddi zararın yanında büyük bir duygusal zarar da gördüklerini belirttiler.

yaşlı

3 Temmuz'dan beri hastanede yatmakta olan ve zatürre, anoreksiya ve genel yaşlılık sorunları yaşayan Rushworth sonrasında başka bir hastaneye nakledilmişti ama ne yazık ki kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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