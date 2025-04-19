Akdeniz'in altında 7 bin yıllık bir yol keşfedildi!

Akdeniz'in altında antik bir yerleşim yerini Korcula Adası'na bağladığı tespit edilen bir yol keşfedildi. Büyük keşif, Zadar Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından adanın batı kıyısının hemen açıklarında yapıldı.

YAKLAŞIK 7 BİN YILLIK

Akdeniz'in en kuzey kolu olan Adriyatik'te bulunan ve şu anda sular altında kalmış olan Soline Neolitik alanının MÖ 4.900 civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, daha önce bölgede bulunmuş korunmuş odunların radyokarbon analizini kullanarak tüm yerleşim yerinin tarihini belirlediler ve insanların "yaklaşık 7.000 yıl önce" bu yolda yürüdüğünü ortaya çıkardı.

Yerleşim yerini çevreleyen taş duvarlar, sakinlerin kullandığı aletler ve diğer nesneler de ortaya çıkarıldı. Uzman, "Bazı seramik nesneler ve çakmaktaşı bıçaklar bulduk" dedi. Keşif ilk olarak 2021'de yapılmış olmasına rağmen, yolun doğrulanması ancak yıllar sonra gerçekleşti.