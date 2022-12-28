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Akif dizisi ne zaman başlayacak? İşte Akif dizisi oyuncuları ve konusu

28.12.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akif dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Akif için geri sayım başladı. Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan TRT’nin Dijital Platformunda izleyici ile buluşacak dizinin detayları belli oldu. Peki, Akif dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Akif dizisi ne zaman başlayacak? İşte Akif dizisi oyuncuları ve konusu

Akif dizisi için araştırmalar başladı. Yeni dizi Akif izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Akif dizisi milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak.

AKİF DİZİSİ OYUNCULARI

Akif dizisi oyuncuları arasında Fikret Kuşkan, Özge Borak, Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Baran, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel yer alıyor.

AKİF DİZİSİ KONUSU

Kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran dizi, Türk Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alıyor.
Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan 13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak.
Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.
Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok’un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.

FİKRET_ KUSKAN

Vefatının 86. yılında Akif’in hayatını ekranlara taşıyacakları için heyecanlı olduklarının altını çizen Yapımcı Raif İnan; “İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ekranlara taşımanın yanı sıra o dönemin ruhunu da yansıtan projeyi izleyiciye sunmanın heyecanı içindeyiz. Böylesine önemli bir karakterin hayatını aktarmak, birbirinden kıymetli sanatçıları aynı dizide bir araya getirmek büyük gurur. Heyecanla izleyici karşısına çıkacağımız günü bekliyoruz. Umarız izleyiciden de tam not alırız” dedi.
Dönemin önemli isimlerinden Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını gelecek nesillere aktaracak önemli bir projeye imza atmanın gururunu taşıdıklarını belirten Yapımcı Uğur Uzunok; “Savaş yıllarında ülkesini terk edenlerin aksine milli mücadeleye destek veren ve bu uğurda birçok önemli görev üstlenen Mehmet Akif’in hayatını ekranlara taşımak bizim için paha biçilemez. Yakın zamanda izleyiciyle buluşmayı ve izleyici yorumlarını heyecanla bekliyoruz” dedi.

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