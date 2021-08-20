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Akıl almaz olay! Kulağının bir parçası koptu, kalem kapağı zannedip yanında taşıdı

20.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok hesabında ‘Percetmurfet’ adıyla paylaşım yapan 21 yaşındaki genç kız, başına gelen ilginç bir olayı takipçileriyle paylaştı. Kulağından küçük bir parçanın koptuğunu ve onu kalem kapağı zannettiği için tüm gün cebinde taşıdığını söyleyen kullanıcı takipçilerini şaşırttı.

Akıl almaz olay! Kulağının bir parçası koptu, kalem kapağı zannedip yanında taşıdı

Okulda yapılan bir sınav sırasında kulağının bir kısmının koptuğu ifade eden 21 yaşındaki genç kız, yaşadıklarını anlattığı videosuna “Bununla asla bağlantı kuramayacağımı biliyorum. Çünkü sınav sırasında kulağımın bir kısmı düştü ve panikledim. Günün geri kalanında cebime koydum” notunu ekledi.

Kulağında sarmal halinde üç küpenin olduğunu belirten genç kız, “Sınavda olduğumuz için ortam çok sessizdi. Sadece yere bir şeyin düştüğünü duydum ve bunun benim kalem kapağım olduğunu düşündüm. Bu yüzden onu almak için aşağı indim. Yere baktığımda ise kulağım olduğunu gördüm. Üzerimde blazer bir ceket vardı. Kopan parçayı alarak ceketin cebine koydum” dedi.

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TAKİPÇİLERİ İNANMADI

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Paylaşımının sonrasında takipçiler ise yorumlarında bu hikayeye inanmadıklarını vurguladı. Takipçileri genç kadından kulağından kopan parçayı göstermesini istedi. Genç kız ise, kulağının düşen kısmının tekrar büyüdüğünü ve üç piercingi aynı anda takmaması konusunda büyük bir ders aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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