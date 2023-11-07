Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar ederken hemşirelerin hareketleri olay oldu! Görüntüler infial yarattı

İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Blackpool'da 136 odalı ve tüm hastaların her zaman görünürde olması gerektiğini öngören bir politikaya sahip olan akıl hastanesinde tedavi görüyordu. 20 yaşındaki hasta 20 dakika boyunca hemşireler tarafından gözlemin yapılmadığı anda saklamayı başardığı ilaçları içerek intihar etti.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

20 yaşındaki Bren McFarlane'in intihar ettiği sırada gözlem odasında bulunan hemşirelerin birbirlerinin saçlarını düzelttikleri, sigara içtikleri ve telefonları ile oynadıkları ortaya çıktı. Açılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Odasında tepkisiz bir şekilde bulunan McFarlane, Blackpool Victoria Hastanesi'ne götürüldü. Lancs Live'ın haberine göre, doktorların beyin sapı ölümü yaşadığını keşfetmesinden dört gün sonra hayatını kaybetti.