Akılalmaz bağlantı! Melekleriyle ünlü markanın sahibi aslında şeytanla işbirliği yapıyormuş

Belgeselin günyüzüne çıkardığı en çarpıcı bilgilerden biri, geçen yıl Victoria’s Secret’tan ayrılan ve belgeselde yer almayı reddeden markanın bugün 84 yaşında olan kurucusu Lex Wesner’ın, 2019’da seks suçlusu olarak cezasını çektiği hücresinde intihar ederek ölü bulunan Jeffrey Epstein’le kurduğu yakın ilişki üzerine.

'YETENEK AVCISI'

Epstein 1997’de uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Wesner ile çalışmaya başladı ve Victoria’s Secret’ın ‘yetenek avcısı’ olarak ekibe dahil oldu. Ancak o zamanlar kendisinin nüfuzlu erkeklerin genç kadınlara erişimini sağlayan bir seks suçlusu olduğu kamuoyu tarafından bilinmiyordu.

KÖTÜYE KULLANDI

Belgesele göre, 20 yıldır yakın arkadaş olan iki adamın, aynı mülkte yaşadı ve Wexner Epstein'a işlerinin çoğu için vekalet bile vermişti. Epstein'in markadaki statüsünü genç kadınlara daha kolay ulaşmak için kullandığı iddia edildi. Genç kadınları erkeklere taşımak için kullandığı ‘Lolita Express’ olarak bilinen özel jet bile Les Wexner’a aitti.

''BİLGİM YOK'' DEDİ

Firmanın eski yöneticileri, Wexner'ın arkadaşının pozisyonunu kötüye kullanmasından haberdar olduğunu belirttiler, ancak milyarder iç çamaşırı patronu herhangi bir suç faaliyeti hakkında bilgisi olmadığını söyledi.



