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Akılalmaz iddia! Öğretmenin öğrencisini sınıf dolabında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi

20.05.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Indepence isimli ortaokulda yaklaşık 6 yıldır öğretmenlik yapan Daniel Norment adındaki kişinin eski bir öğrencisiyle sınıf dolabında cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Akılalmaz iddia! Öğretmenin öğrencisini sınıf dolabında cinsel ilişkiye girmeye zorladığı iddia edildi

Floridalı bir ortaokul öğretmeni, eski bir öğrencisini sınıf dolabında kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi konusunda zorlama suçuyla mahkeme karşısına çıktı. WPEC’in haberine göre, Independence Ortaokulunda altı yıl öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Daniel Heath Norment , 16 yaşındaki eski bir öğrenciyle yasa dışı cinsel ilişkide bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şu anda 18 yaşında olan öğrenci, basketbol koçunun oyuncuların okuldan sonra sınıfında kıyafetlerini değiştirmesine izin verdiği aynı zaman diliminde Norment tarafından zorlandığını söyledi.

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İYİ NOT VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

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İsmi açıklanmayan kızın polise verdiği ifadede öğretmeninin kendisine yaşına göre farklı ve olgun olduğunu söylediğini ifade etti. Aynı zaman öğretmeninin kendisiyle yakınlaşması durumunda iyi not vereceğini de söylediğini vurguladı.

Kız öğrencinin şikayeti üzerine durumu araştıran yetkililer Norment'in kız oyuncular kıyafetlerini sınıfta değiştirirken kapının önünde durduğuna dair şikayetlerin olduğu belirtti.WPTV'nin bildirdiğine göre, bir yargıç ayrıca Jüpiterli Norment'e 18 yaşından küçük kimseyle temas kurmamasını ve Palm Beach County okul bölgesi mülklerinden uzak durmasını emretti.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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