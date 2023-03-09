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Akılalmaz olay! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit eden sevgilisinin cinsel organını kesti

09.03.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Sibolga eyaletindeki bir otel odasında gerçekleşen olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 28 yaşındaki A.S.T isimli bir kadın cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit eden sevgilisine saldırarak cinsel organını kesti. Olay ardından genç kadının tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akılalmaz olay! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit eden sevgilisinin cinsel organını kesti

Endonezya’da yaşayan ismi A.S.T olarak açıklanan bir kadın, sevgilisinin cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle erkek arkadaşına saldırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre otel odasında ikilinin arasında başlayan tartışmada 28 yaşındaki kadın sevgilisini telefon kablosuyla sandalyeye bağladı. Ardından ise sevgilisinin cinsel organını keserek onu cezalandırdı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

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6 yılı aşkın süredir beraber olan ikilinin otel odasında yaşadığı tartışmanın ardından ismi GO olarak açıklanan adamın acı dolu bağırma sesleri duyuldu. Seslerin ardından oteldeki diğer müşteriler polise haber verdi. Polis olay yerine vardığında ise genç adamı sandalyede kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan G.O’nin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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