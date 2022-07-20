Akılalmaz olay! Kadın kafenin ortasına dışkısını yaptı, başka bir müşteri görmeyince bastı

Bir kafenin güvenlik kamerası görüntüleri kadının yürüdüğü sırada dışkısının yere düştüğü anları yakaladı. Kadının arkasından kafeye giren yeni bir müşteri ise yerdeki dışkıyı fark etmedi ve üzerine bastı. ‘Oppglobalmemes’ tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada 164 bin beğeniye ulaşırken binlerce yorum aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıların dikkatini çeken görüntülerde çiçekli bir elbise giyen kadın kafede ilerlemeye devam ettiği sırada dışkısını yaptığı görülüyor. Kadının arkasında yürüyen gömlek, hasır şapka ve çizgili şort giyen bir adam ise kadının dışkıladığını fark etmeden üzerine basarak yoluna devam ediyor.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara inanamadıklarını söylerken “Bu nasıl olur” yorumunu yaptı.



