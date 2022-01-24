Akılalmaz olay! Marketteki kadına çocuğu için 500 bin dolar teklif etti

Teksas eyaletinde yer alan Crockett Country’de tüm dünyayı şaşırtan bir olay yaşandı. Independent’ın haberine göre, Crockett Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Rebecca Lanette Taylor isimli bir kadın, başka bir müşteri kadına yaklaşarak çocuğunu çok beğendiğini ve satın almak istediğini söyledi. 49 yaşındaki Taylor, kimliği açıklanmayan anneye yaklaşıp, alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti. Annenin polise haber vermesi üzerine Taylor, mavi gözlü ve sarışın çocukları çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi.

TEKLİFİNİ ARTTIRDI

Taylor’un yalnız olmadığını belirten anne kadının yanındaki başka bir kişinin çocuğunun adını öğrenmeye çalıştığını ifade etti. Annenin tepkisinin ardından sinirlenen Taylor 250 bin dolarlık teklifini arttırak anneye 500 bin dolar vereceğini söyledi. Mağazadan çıkan anne, endişelenerek çocuğunu arabaya götürüp kilitledi.

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Annenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler marketin güvenlik kameralarını inceledi. Annenin ifadesinin doğruluğunun tespit edilmesinden sonra Taylor, çocuk satma ve alma suçundan tutuklandı. Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.



