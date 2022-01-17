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Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu

17.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

79 yaşındaki Pete Broadhurst isimli bir adam 2019 yılında geçirdiği bir dizi estetik operasyondan sonra adeta kabusu yaşadı. Yanlış giden prosedürlerin sonucunda şişkin yanaklarını düzeltmek için 11 bin sterlin (yaklaşık 205 bin TL) harcayan emekli adam, 3 yıldır göz kapaklarını kapatamadığını söyledi. Çareyi Türkiye’ye gelmekte bulan adam, iyileşme sürecinin detaylarını paylaştı.

Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu

Emekli bir adam geçirdiği başarısız estetik ameliyatların sonrasında gözlerini kapatamadığını iddia etti. 79 yaşındaki Pete Broadhurst, estetik ameliyat sürecine 1959 yılında başladı. Başarısız operasyonun ardından Türkiye'de geçirdiği düzeltici ameliyat için gelen Broadhurst, uyurken gözlerini bantlamak zorunda kaldığını ve kurumasını önlemek için günde sekiz kez damla kullandığını dile getirdi. Kapatmak istediğinde dahi gözlerinin açık kaldığından söz eden adam bu görüntüsünün çoğu kişinin korkutucu olarak nitelendirdiğini belirtti. Yaşadığı problem nedeniyle ikili ilişkiler kurma konusunda zorlandığını söyleyen Broadhurst, Türkiye’de geçirdiği düzeltici ameliyattan sonra bile sol gözünü hâlâ kapatamıyor.

ESTETİK AMELİYATLAR KONUSUNDA HERKESİ UYARDI

kapak estetik

Yaşadıklarının hayatını olumsuz yönde etkilediğinden söz eden Broadhurst, "Bir gün otobüse binerken bir adam, 'Aman Tanrım, yüzüne ne oldu?' dedi. Zaten kötü hissediyordum, bu daha da kötü hissetmemi sağladı. Problem görünüşümün ötesine geçti. Sadece rahatlamak istiyorum. Başkalarına dikkatli olmalarını söylemek istiyorum çünkü başarısız bir operasyon hayatınızı mahvedebilir." dedi.

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KARISI TERK ETTİ

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Broadhurst, aslında yanaklarının şişmesine neden olan bir diş problemiyle mücadele ettiği sırada estetik ameliyatlarına başladı. Yanaklarının hamster gibi şiştiğini söyleyen adam, karısının da kendisini bu sebeple terk ettiğini anlattı.Görünüşüyle ilgili güvensizliklerinin arttığı iki ilişkiden sonra Pete, ameliyat olmak istediğine karar verdi. İki çocuk babası adam, BMI The Priory Hastanesi'ne başvurdu ve boyun germe, göz altı blefaroplastisi ve rinoplasti için ameliyat masasına yattı.

Kendisine, bu operasyonların yanaklarının boyutunu küçültmesine yardımcı olacağı söylendi. 24 Ocak 2019'da dokuz saatlik operasyon geçiren adam, ertesi gün taburcu edildi. Pete, "Dayak yemiş gibi görünüyordum. Korkunçtu ve gözlerimi kapatamıyordum. Bütün gece hastaydım. Ameliyattan sonraki gün bu operasyonu hiç geçirmemiş olmayı diledim" diye konuştu.

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Ameliyattan iki hafta sonra dikişleri aldırmak için hastaneye döndü ve sağlık görevlilerine, gözlerinin çok tahriş olduğunu ve sulandığını söyledi. Ancak Pete, ona her şeyin normal olduğunu ve yan etkilerin geçeceğini söylediklerini iddia etti. Ancak daha sonrasında göz kapaklarının hasar aldığını öğrendi ve birçok hastahane görme sorununu yaşamaması için düzeltme ameliyatını reddetti. Türkiye’den bir randevu alan Pete, sorununa bir çözüm bulmayı başardı. Yaşlı adam, bir operasyon daha geçirmek için bu yıl içinde tekrar Türkiye'ye gelecek.

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