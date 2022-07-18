Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz yöntem! Zimbabve’de kadınlar regl kanamasını durdurmak için inek dışkısı ve gazete kullanıyor

Akılalmaz yöntem! Zimbabve’de kadınlar regl kanamasını durdurmak için inek dışkısı ve gazete kullanıyor

18.07.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbabve’de enflasyon nedeniyle maddi durumu yetersiz olan kadınlar hijyen ürünlerinin maliyetlerinden şikayet etti. Hijyenik ürünlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren kadınlar kendilerine özel bir yöntem geliştirdi. Kadınlar regl dönemlerinde kanamayı durdurmak için gazete ve inek dışkısı kullandıklarını itiraf etti.

Akılalmaz yöntem! Zimbabve’de kadınlar regl kanamasını durdurmak için inek dışkısı ve gazete kullanıyor

Zimbabve’de enflasyon kadınları hijyenik ürünleri kendi şartlarıyla elde etmeye zorladı. Yaratıcı olmak zorunda kaldıklarını dile getiren 19 yaşındaki Constance Dimingo, “Geçen yıl annem ölmeden önce en son hijyenik ped kullanmıştım. Artık kanın sızmasını önlemek için bulabildiğim her şeyi, inek gübresini, yaprakları, gazeteleri ve kıyafetleri kullanıyorum” dedi.

“TOPRAĞA GÖMEREK ATIYORUZ”

2

Constance Dimingo’nun görme engelli büyükannesi Vhede Gumedhe, adet döngülerinde torunlarına yardım ettiğini dile getirerek inek dışkısıyla uyguladıkları yöntemi anlattı. Gumedhe, “İnek dışkısını bir kalıba döküyorum ve kanı kolayca emmesi için kurumaya bırakıyorum. Kızlar regl olduklarında dışkıyı direkt olarak derilerine sürmüyor. İç çamaşırına sürüyorlar ve kaşıntı olmaması için bol kıyafetlerle sarıyoruz. Ardından kanamayı engellemek için özel yerlerini nasıl kapatacaklarını gösteriyorum.Kızların tipik olarak altı gün süren yoğun döngüleri var. İnek dışkısı çok kan emdiği için bu yöntemi tercih ediyoruz. Bir kez ıslandığında, toprağa gömerek özel olarak atıyoruz." diye konuştu.

Eskiden milyonerdi! Parası bitince cansız mankenlerle birlikte ıssız bir adaya yerleştiEskiden milyonerdi! Parası bitince cansız mankenlerle birlikte ıssız bir adaya yerleşti

DÖRTTE ÜÇÜNÜN ERİŞİMİ YOK

Bir araştırmaya göre Zimbabve’nin kırsallarında yaşayan kadınların dörtte üçü hijyenik ürünlere erişim sağlayamıyor. Yoksulluk sınırının altında yaşayan yaşayan 3 milyon adet gören kadın hijyenik ürünlerinin pahalılığı nedeniyle kendilerine özel olarak geliştirdikleri doğal yöntemleri kullanıyorlar.

30 yıl boyunca ıssız bir adada tamamen çırılçıplak yaşadı! Şehre dönmeye zorlanan adam, adasına yeniden kavuştu30 yıl boyunca ıssız bir adada tamamen çırılçıplak yaşadı! Şehre dönmeye zorlanan adam, adasına yeniden kavuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...
Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...
Gökten balık yağdı! Leğenlerle topladılarGökten balık yağdı! Leğenlerle topladılar
Anahtar Kelimeler:
Zimbabve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

İlginizi Çekebilir

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...

Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.