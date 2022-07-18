Akılalmaz yöntem! Zimbabve’de kadınlar regl kanamasını durdurmak için inek dışkısı ve gazete kullanıyor

Zimbabve’de enflasyon kadınları hijyenik ürünleri kendi şartlarıyla elde etmeye zorladı. Yaratıcı olmak zorunda kaldıklarını dile getiren 19 yaşındaki Constance Dimingo, “Geçen yıl annem ölmeden önce en son hijyenik ped kullanmıştım. Artık kanın sızmasını önlemek için bulabildiğim her şeyi, inek gübresini, yaprakları, gazeteleri ve kıyafetleri kullanıyorum” dedi.

“TOPRAĞA GÖMEREK ATIYORUZ”

Constance Dimingo’nun görme engelli büyükannesi Vhede Gumedhe, adet döngülerinde torunlarına yardım ettiğini dile getirerek inek dışkısıyla uyguladıkları yöntemi anlattı. Gumedhe, “İnek dışkısını bir kalıba döküyorum ve kanı kolayca emmesi için kurumaya bırakıyorum. Kızlar regl olduklarında dışkıyı direkt olarak derilerine sürmüyor. İç çamaşırına sürüyorlar ve kaşıntı olmaması için bol kıyafetlerle sarıyoruz. Ardından kanamayı engellemek için özel yerlerini nasıl kapatacaklarını gösteriyorum.Kızların tipik olarak altı gün süren yoğun döngüleri var. İnek dışkısı çok kan emdiği için bu yöntemi tercih ediyoruz. Bir kez ıslandığında, toprağa gömerek özel olarak atıyoruz." diye konuştu.

DÖRTTE ÜÇÜNÜN ERİŞİMİ YOK

Bir araştırmaya göre Zimbabve’nin kırsallarında yaşayan kadınların dörtte üçü hijyenik ürünlere erişim sağlayamıyor. Yoksulluk sınırının altında yaşayan yaşayan 3 milyon adet gören kadın hijyenik ürünlerinin pahalılığı nedeniyle kendilerine özel olarak geliştirdikleri doğal yöntemleri kullanıyorlar.



