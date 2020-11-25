Akıllara durgunluk veren optik illüzyon sosyal medyayı ikiye böldü

İnternette dolaşan bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yürüyen merdivenlerden yukarı doğru çıkıp sonra da aşağıya atlayan çöp adamlardan oluşan optik illüzyon ilk bakışta hareket ediyormuş gibi görünüyor. Aslında hiçbiri hareket etmiyor.

Japon optik illüzyon dehası @ jagarikin'in elinden çıkan kısa gif, 20 Kasım'da paylaşıldığından bu yana 166.000'den fazla beğeni ve 37.000 retweet aldı.

Ekranın en sağında başka bir figür kayboluyor gibi görünüyor. Aslında çöp adamlardan hiçbiri hareket etmiyor. Sürekli değişen renkler beynimize hareket ettiklerini söyler.

Sosyal medyada çoğu kişi bu gif’teki figürlerin hareket ettiğini söylese de bu durumun bilimsel açıklaması var.

BEYNİMİZİN BİZE BİR OYUNU

Stanford Üniversitesi şöyle durumu açıkladı: "Bir konumda parlak bir nokta belirirse ve sonra sağa kaydırılmış bir konumda yeniden belirir gibi görülür, beynimiz tek bir nesnenin soldan sağa hareket ettiğini görme eğilimindedir."



