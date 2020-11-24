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Akın Akınözü set görevlisini kovdurdu mu?

24.11.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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Akın Akınözü set görevlisini kovdurdu mu?

Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü hakkında iddialar bitmiyor. Akın Akınözü'nün set görevlisini kovdurduğu iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı.

Geçen hafta Hercai dizisinin setinde başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün sette yardımcı yönetmenle tartıştığı ortaya çıkmıştı. Çekim saatinde işinin başında olmak yerine karavanda oturup ekibi beklettiği öğrenilen Akınözü'nün kendisini uyaran ve "Biraz acele eder misin?" diyen yardımcı yönetmene bağırarak hakaret ettiği öne sürülmüştü.

Hercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüHercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu olayın ardından set görevlisinin işine son verildiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Gelen bilgilere göre ise sette son durum şu: Akınözü, tartıştığı yardımcı yönetmenin kendi çekim saatinde sette olmasını kesinlikle istemiyor ve bu nedenle set görevlisi diğer ekiple çalışıyor.

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