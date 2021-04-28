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Akıncı dizisi bitiyor mu? Akıncı final bölümü ne zaman?

28.04.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Akıncı final yaparak ekrana veda edecek. Şükrü Özyıldız'ın köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırdığı dizi reytinglerde istenilen sonuçları alamamıştı. Akıncı dizisinin final tarihi de belli oldu.

Akıncı dizisi bitiyor mu? Akıncı final bölümü ne zaman?

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin'in başrollerde oynadığı ve 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Akıncı dizisinin ekran ömrü kısa sürdü.

REYTİNGLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyan Akıncı, aksiyon dolu sahnelerine rağmen reytinglerde beklenen sonucu alamadı. Cuma akşamları ekrana gelen Akıncı dizisi, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar ve Son Yaz gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı.

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Dizinin geçen hafta ekrana gelen 17. bölümü reyting gruplarında ilk 10 program arasında giremedi.

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30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek Akıncı dizisinin iki hafta sonra ekrana veda edecek. Dizinin 20. ve final bölümü 20. bölümü, 14 Mayıs Cuma akşamı ekranda olacak.

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atv Şükrü Özyıldız
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