Akıncı dizisi bitiyor mu? Akıncı final bölümü ne zaman?

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin'in başrollerde oynadığı ve 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Akıncı dizisinin ekran ömrü kısa sürdü.

REYTİNGLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyan Akıncı, aksiyon dolu sahnelerine rağmen reytinglerde beklenen sonucu alamadı. Cuma akşamları ekrana gelen Akıncı dizisi, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar ve Son Yaz gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı.

Dizinin geçen hafta ekrana gelen 17. bölümü reyting gruplarında ilk 10 program arasında giremedi.

30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek Akıncı dizisinin iki hafta sonra ekrana veda edecek. Dizinin 20. ve final bölümü 20. bölümü, 14 Mayıs Cuma akşamı ekranda olacak.



