Akıncı dizisindeki sahne hakkında hukuki işlem başlatılacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi. Sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

'HER TÜRLÜ HUKUKİ YETKİMİZİ KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ'

Akıncı dizisindeki sahneye, Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Alkaç, "Her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" mesajını paylaştı.

