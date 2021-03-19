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Akıncı dizisindeki sahne hakkında hukuki işlem başlatılacak

19.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi. Sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi. Sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

'HER TÜRLÜ HUKUKİ YETKİMİZİ KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ'

Akıncı dizisindeki sahneye, Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Alkaç, "Her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi atv
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl saçma bi sahne yaa
Ne yani öyle değilmi mafya babaları cezaevindeyken bunu daha beteri yapılmıyormu bırak gardiyanları cezaevi müdürleri esas duruşa geçiyor

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