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Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı

12.07.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Akıncı Üssü davasında gerekçeli karar açıklandı

15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu belirtildi. Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssündeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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