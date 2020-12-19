Akrep dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferda kızına yakalanıyor! Akrep'te Ferda'nın katil olduğu ortaya çıkıyor mu?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın çok farklı bir rolle ekrana döndüğü Akrep dizisi 18 Aralık Cuma akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Evrim Alasya'nın Ferda rolünü canlandırdığı Akrep'in son bölümünde, Berna'nın ölümünün ardından Perihan ile kızı Ferda arasındaki savaş kızıştı. Fikret ise kusursuzca yalan söyleyen Ferda'nın hareketlerinden şüphelendi. Diğer yandan ise Ferda, yeğenleri Şahin ve Duru'yu yanına çekebilmek için plan yaptı.
Akrep dizisinin 25 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Torunu Merve'ye annesi Ferda'nın asıl yüzünü göstermek isteyen Perihan harekete geçiyor. Perihan torununu, Ferda ve Fikret birlikte oldukları orman evine getiriyor. Kapıyı açan Merve, annesini Fikret'le samimi şekilde görünce büyük şok yaşıyor.
Perişan olan Ferda ise Perihan'ı tehdit ediyor. Ferda'nın arası sevgilisi Fikret'le de bozuluyor. Fikret Ferda'yı herkesin içinde konaktan kovuyor.
Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın rol aldığı dizinin kadrosunda Bekir Aksoy, Başak Daşman, Yusuf Çim, Beril Pozam, Esila Umut, Taha Boran Özbek, Aslı Melisa Uzun, Müge Su Şahin, Demet Gül, Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.
Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar.
Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan’ı çılgına çevirir.
Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar.
Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar.
Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.
Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.
Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekimler devam eden Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul'da Büyükçekmece gölünde devam ediyor. Beykoz'da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı. Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi. İstanbullu Gelin'de kullanılan köşk de Akrep dizisinin seti oldu.
Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta yapıyor. 1441 Production adına İrfan Şahin ise dizinin yapımcılığı üstlendi.
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