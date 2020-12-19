Akrep dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferda kızına yakalanıyor! Akrep'te Ferda'nın katil olduğu ortaya çıkıyor mu?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın çok farklı bir rolle ekrana döndüğü Akrep dizisi 18 Aralık Cuma akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Evrim Alasya'nın Ferda rolünü canlandırdığı Akrep'in son bölümünde, Berna'nın ölümünün ardından Perihan ile kızı Ferda arasındaki savaş kızıştı. Fikret ise kusursuzca yalan söyleyen Ferda'nın hareketlerinden şüphelendi. Diğer yandan ise Ferda, yeğenleri Şahin ve Duru'yu yanına çekebilmek için plan yaptı.

FİKRET FERDA'YI KOVUYOR!

Akrep dizisinin 25 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Torunu Merve'ye annesi Ferda'nın asıl yüzünü göstermek isteyen Perihan harekete geçiyor. Perihan torununu, Ferda ve Fikret birlikte oldukları orman evine getiriyor. Kapıyı açan Merve, annesini Fikret'le samimi şekilde görünce büyük şok yaşıyor.

Perişan olan Ferda ise Perihan'ı tehdit ediyor. Ferda'nın arası sevgilisi Fikret'le de bozuluyor. Fikret Ferda'yı herkesin içinde konaktan kovuyor.

Başrollerinde Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın rol aldığı dizinin kadrosunda Bekir Aksoy, Başak Daşman, Yusuf Çim, Beril Pozam, Esila Umut, Taha Boran Özbek, Aslı Melisa Uzun, Müge Su Şahin, Demet Gül, Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.