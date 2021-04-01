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Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle|Ahmet Merve'yi kaçırıyor!

01.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan sevilen dizi Akrep, her Perşembe izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest kalmıştı. Peki Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle|Ahmet Merve'yi kaçırıyor!

Her Perşembe saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan sevilen dizi Akrep, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest kalmıştı. Peki Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (16. BÖLÜM)

Akrep dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (15. BÖLÜM)

Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest kalır. Ayşem’le birlikte eve dönüş yaptıklarında Ahmet’le karşılaşırlar. Sabrı gitgide tükenen Ahmet, kızının yerini söylemesi için Ferda’ya 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümünden dolayı Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şaşırtıcı bir teklifte bulunur.

Merve’yi geri kazanmak isteyen Ferda, Duru’yla buluşup Merve’yi köşkten göndermesi için ona bir işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya anlatır ve onu ikna etmeye çalışır. Aras, İpek’i görmek amacıyla köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan ile tartışma yaşar. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında şiddetli bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor bir durum yaşar. Perihan, Aras’ı karşısına alır, ona ve Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

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Star TV Akrep dizisi
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