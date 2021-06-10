Akrep ne zaman final yapacak? Akrep dizisi final mi yapıyor?

"Akrep dizisi final mi yapıyor?" sorusunun cevabı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim'in yer aldığı "Akrep" dizisinin final yapıp yapmayacağı belli oldu! Dizi düşük reytinglere yenilen yapımlar arasında yerini aldı. Haftalardır Total ve AB reyting gruplarında ilk 10 program arasına giremedi. Dizinin istenilen reytingleri alamaması nedeniyle final yapacağı açıklandı. Peki Akrep ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

AKREP NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Akrep dizisi bu akşam (10 Haziran) 25. bölümüyle Star TV'de ekranlarda olacak. Önümüzdeki hafta 26. bölüm ile final yapacak.

REYTİNGLER BEKLENİLDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ödüllü usta oyuncu Demet Akbağ uzun yıllar uzak kaldığı ekranlara "Akrep" dizisi ile geri dönmüştü. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla herkesin dikkatini çeken oyuncu Evrim Alasya da Akrep dizisinde Demet Akbağ ile başrolü paylaşmaktaydı. Söz konusu dizi ilk kez 11 Aralık 2020'de yayınlandı. Yayın günü cuma gününden perşembe gününe alınan dizi düşük reytinglere yenildi. Dizinin son haftalardaki bölümleri Total ve AB reyting gruplarında ilk 10 program arasına girmeyi başaramadı.