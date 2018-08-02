Akşam yemeği için tavukla hazırlayabileceğiniz 13 yemek tarifi

Tavuklu fincan tart

Fincanda, tek porsiyonluk, tatlış görünümlü ve çoook lezzetli bir tart yapmak ister misiniz? Ağzıda dağılan, kıyır kıyır hamuru ve enfes barbekü soslu tavuğuyla misafirlerinize hava atmanın tam zamanı! Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında Limonlu Sarımsaklı Tavuk

Az malzemeli ve hiç uğraş vermeyen bir tavuk tarifi. İsterseniz kekik vb. baharatlar veya patates gibi sebzelerle de fırınlayabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.

Sebzeli Tavuklu Çorba

Müthiş kolay ve çok hafif bir çorba tarifi. Özellikle bu çorba tadı itibariyle de ağırlık yapmıyor! Yaz-kış demeden pişirmek mümkün! Tarif için tıklayın.

Kolay Körili Tavuk



Hiç uğraştırmayan aroma yüklü bir köri tarifi. Tek başına ana yemek olarak servis edebilirsiniz, ama yasemin pirinciyle de çok güzel gidiyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Mozzarella Dolgulu Tavuk

Nefis ve kolaylıkla yapabileceğiniz akşam yemeğiniz bu tarifte... Mozzarella peyniri ile doldurduğunuz tavuk göğsünü, kızartın, fırınlayın, afiyetle yiyin! Detayları için tıklayın.

Fesleğenli Tavuklu Makarna

Hızlı ve lezzetli bu makarnayı mutlaka evinizde deneyin... Tadı muazzam! Tarifi için tıklayın.

Fırında Kaşarlı Mantarlı Tavuk

Parmak ısırtan lezzet! Bu tarifi mutlaka denemelisiniz... Tarifi için tıklayın.