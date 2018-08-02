YEMEK

Akşam yemeği için tavukla hazırlayabileceğiniz 13 yemek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

"Aynı tariflerden gına geldi" diyenler için hazırladık bu 10 tarifi. Artık fırında tavuk devrini kapatıyoruz!

Akşam yemeği için tavukla hazırlayabileceğiniz 13 yemek tarifi

Tavuklu fincan tart

tart

Fincanda, tek porsiyonluk, tatlış görünümlü ve çoook lezzetli bir tart yapmak ister misiniz? Ağzıda dağılan, kıyır kıyır hamuru ve enfes barbekü soslu tavuğuyla misafirlerinize hava atmanın tam zamanı! Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında Limonlu Sarımsaklı Tavuk

fırında

Az malzemeli ve hiç uğraş vermeyen bir tavuk tarifi. İsterseniz kekik vb. baharatlar veya patates gibi sebzelerle de fırınlayabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.

Sebzeli Tavuklu Çorba

çorba

Müthiş kolay ve çok hafif bir çorba tarifi. Özellikle bu çorba tadı itibariyle de ağırlık yapmıyor! Yaz-kış demeden pişirmek mümkün! Tarif için tıklayın.

Kolay Körili Tavuk

körili
Hiç uğraştırmayan aroma yüklü bir köri tarifi. Tek başına ana yemek olarak servis edebilirsiniz, ama yasemin pirinciyle de çok güzel gidiyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Mozzarella Dolgulu Tavuk

dolgulu

Nefis ve kolaylıkla yapabileceğiniz akşam yemeğiniz bu tarifte... Mozzarella peyniri ile doldurduğunuz tavuk göğsünü, kızartın, fırınlayın, afiyetle yiyin! Detayları için tıklayın.

Fesleğenli Tavuklu Makarna

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Hızlı ve lezzetli bu makarnayı mutlaka evinizde deneyin... Tadı muazzam! Tarifi için tıklayın.

Fırında Kaşarlı Mantarlı Tavuk

kasarlı

Parmak ısırtan lezzet! Bu tarifi mutlaka denemelisiniz... Tarifi için tıklayın.

Peynirli Tavuk Köftesi

kofte

İçi yumuşacık, peynirli tavuk köfteleri fırında çabucak pişirin, yanında salatayla yaz akşamları için sağlıklı ve lezzetli yemeğiniz hazır olsun! Tarifi için tıklayın.

Fırında Tavuk Fileto

fileto

Bu tarifteki metotla tavuk göğsü en lezzetli ve içi en yumuşak haliyle sofranızı şenlendirecek. Tarifi için tıklayın.

Paprikalı Tavuk

paprika

Pilav veya makarnanın yanına rahatlıkla eşlik edebilecek hiç uğraş gerektirmeyen bir yemek. Malzeme listesi kısacık olduğu için de büyük ihtimalle bu yemek için özellikle alışverişe çıkmanız gerekmeyecek. Tarifi için tıklayın.

Tavuklu pilav tarifi

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Ana yemeklerin baş tacı olan tavuklu pilavın sevmeyeni yoktur. Yanına kornişon salatalık turşusu ve bir bardak buz gibi ayran da pek iyi gider. Tarifini öğrenmek için tıklayın.

Mantarlı tavuk sote

sote

Son derece pratik ve kolay olan bir yemek var karşınızda. Biz mantarla hazırladık ancak siz istediğiniz sebzeyi ekleyerek yapabilir ya da çok daha çeşitli hale getirebilirsiniz. Tarifi için tıklayın.

Közlenmiş Domatesli Tavuk

köz

Çeri dometesin köz lezzeti tavukla birleşince ortaya şahane bir yemek çıkıyor. Özellikle konuklarınız için bu şahane lezzeti yapabilir menünüze dahil edebilirsiniz. Yanına yapacağınız şehriye pilavı da bu yemeğe çok yakışacak. Tarifi için tıklayın.

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