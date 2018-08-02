Akşam yemeği için tavukla hazırlayabileceğiniz 13 yemek tarifi

Fincanda, tek porsiyonluk, tatlış görünümlü ve çoook lezzetli bir tart yapmak ister misiniz? Ağzıda dağılan, kıyır kıyır hamuru ve enfes barbekü soslu tavuğuyla misafirlerinize hava atmanın tam zamanı! Tarifin detayları için tıklayın.
Az malzemeli ve hiç uğraş vermeyen bir tavuk tarifi. İsterseniz kekik vb. baharatlar veya patates gibi sebzelerle de fırınlayabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.
Müthiş kolay ve çok hafif bir çorba tarifi. Özellikle bu çorba tadı itibariyle de ağırlık yapmıyor! Yaz-kış demeden pişirmek mümkün! Tarif için tıklayın.
Hiç uğraştırmayan aroma yüklü bir köri tarifi. Tek başına ana yemek olarak servis edebilirsiniz, ama yasemin pirinciyle de çok güzel gidiyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Nefis ve kolaylıkla yapabileceğiniz akşam yemeğiniz bu tarifte... Mozzarella peyniri ile doldurduğunuz tavuk göğsünü, kızartın, fırınlayın, afiyetle yiyin! Detayları için tıklayın.
Hızlı ve lezzetli bu makarnayı mutlaka evinizde deneyin... Tadı muazzam! Tarifi için tıklayın.
Parmak ısırtan lezzet! Bu tarifi mutlaka denemelisiniz... Tarifi için tıklayın.
İçi yumuşacık, peynirli tavuk köfteleri fırında çabucak pişirin, yanında salatayla yaz akşamları için sağlıklı ve lezzetli yemeğiniz hazır olsun! Tarifi için tıklayın.
Bu tarifteki metotla tavuk göğsü en lezzetli ve içi en yumuşak haliyle sofranızı şenlendirecek. Tarifi için tıklayın.
Pilav veya makarnanın yanına rahatlıkla eşlik edebilecek hiç uğraş gerektirmeyen bir yemek. Malzeme listesi kısacık olduğu için de büyük ihtimalle bu yemek için özellikle alışverişe çıkmanız gerekmeyecek. Tarifi için tıklayın.
Ana yemeklerin baş tacı olan tavuklu pilavın sevmeyeni yoktur. Yanına kornişon salatalık turşusu ve bir bardak buz gibi ayran da pek iyi gider. Tarifini öğrenmek için tıklayın.
Son derece pratik ve kolay olan bir yemek var karşınızda. Biz mantarla hazırladık ancak siz istediğiniz sebzeyi ekleyerek yapabilir ya da çok daha çeşitli hale getirebilirsiniz. Tarifi için tıklayın.
Çeri dometesin köz lezzeti tavukla birleşince ortaya şahane bir yemek çıkıyor. Özellikle konuklarınız için bu şahane lezzeti yapabilir menünüze dahil edebilirsiniz. Yanına yapacağınız şehriye pilavı da bu yemeğe çok yakışacak. Tarifi için tıklayın.
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