Akşam yürüyüşünde ayağına takılan taşın değeri dudak uçuklattı! “O kadar şaşkınım ki...”

Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan Matt Betteridge isimli bir adam akşam yürüyüşü sırasında değerli bir taşa ayağı takıldıktan sonra büyük ikramiyenin sahibi oldu. İlk bakışta sıradan bir taşı anımsatan keşfini dikkatli bir şekilde incelediğinde Betteridge bunun Avustralya safiri olduğunu gördü. Taşı kazdıktan sonra şimdiye kadar ki en büyük bulgusunu bulduğunu iddia eden Betteridge kesin değerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.

ÜZERİNDEKİ KİRİ KAZIYARAK DEĞERLİ TAŞI ORTAYA ÇIKARTTI

Ayağına takılan taşı kamp alanına götürdüğünü söyleyen Betteridge, üzerindeki kiri kazıyarak madeni keşfini ortaya çıkartmayı başardı. Değerli taşı fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Betteridge, “O kadar şaşkınım ki açıklayamıyorum. Yağmur onu ortaya çıkarttı ve onu elime alana kadar ortalama büyüklükte bir taş olabileceğini düşündüm. Resmen ayağıma 834 karatlık bir safir takıldı” dedi.



