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  4. Aksaray'daki cinayette dehşete düşüren detay! Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış

Aksaray'daki cinayette dehşete düşüren detay! Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış

23.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 29 yaşındaki Murathan Bilgiç cinayetinde sır perdesi aralandı. Bilgiç'in yakın arkadaşı olan Sebrail Atmaca'nın cinayeti işledikten sonra, ekiplerle birlikte arkadaşını arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Atmaca, ifadesinde cinayeti itiraf ederken, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü söyledi.

Aksaray'daki cinayette dehşete düşüren detay! Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, dün öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca ile görüşmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç’ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı. Çalışlara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı.

KAN LEKELERİ ELE VERDİ

Ekipler Atmaca’nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

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Cinayet zanlısı Sebrail Atmaca

Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca’nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç’in cesedine ulaştı.

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Hayatını kaybeden Murathan Bilgiç

Bilgiç’in cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray
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