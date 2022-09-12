Aksi kelimesinin eş anlamı nedir? Aksi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi kelimesi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Sıfat görevindeki bu sözcüğün pek çok farklı eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Dolayısıyla aynı anlamı taşıyan birçok sözcük ile aksi sözcüğünün tanımı yapılabilir. Arapçada "yansıma, ters" anlamına gelen "ˁaks" sözcüğünden türemiştir. Türkçeleşerek "aksi" hâlini alan kelime genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Aksi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunmaktadır:
Bu anlamların üçü de sıfat görevini taşımaktadır. Çoğunlukla menfaatçi davranan, her şeye karşı çıkarak huysuz davranışlar sergileyen kişiler "aksi" olarak adlandırılır. Aynı zamanda Türkçede "aksi şeytan", "aksi gibi" ve "aksi tesadüf" gibi bu kelimenin kullanıldığı deyimler de yer almaktadır.
Aksi eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Aksinin eş anlamlısı kelimeler:
Aksi kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: