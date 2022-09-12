Aksi kelimesinin eş anlamı nedir? Aksi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi kelimesi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Sıfat görevindeki bu sözcüğün pek çok farklı eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Dolayısıyla aynı anlamı taşıyan birçok sözcük ile aksi sözcüğünün tanımı yapılabilir. Arapçada "yansıma, ters" anlamına gelen "ˁaks" sözcüğünden türemiştir. Türkçeleşerek "aksi" hâlini alan kelime genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Aksi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunmaktadır:

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi

Uygun olmayan

İnatçı, hırçın, huysuz

Bu anlamların üçü de sıfat görevini taşımaktadır. Çoğunlukla menfaatçi davranan, her şeye karşı çıkarak huysuz davranışlar sergileyen kişiler "aksi" olarak adlandırılır. Aynı zamanda Türkçede "aksi şeytan", "aksi gibi" ve "aksi tesadüf" gibi bu kelimenin kullanıldığı deyimler de yer almaktadır.

Aksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aksi eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Aksinin eş anlamlısı kelimeler:

Damarlı

Damarı bozuk

Kontra

Münasebetsiz

Pahal

Ters

Suratsız

Aksinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aksi kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

O kadar damarlı bir insan ki kimseyle düzgün geçinemiyor.

Artık herkesi damarı bozuk davranışlarından dolayı bıktırdı.

Herkesin içinde suratsızlığıyla dikkat çekiyordu.

Etrafındakiler ne derse desin münasebetsiz oluşundan hiçbirini doğru kabul etmezdi.

Ancak aynı evde yaşamaya başlayınca arkadaşının pahal biri olduğunu fark etti.

Misafirlere bile suratsız davranmaktan çekinmiyordu.

O ne dese ters tepki veriyor, karşısında düşman varmışcasına kötü davranıyordu.

Ukala, sinirli, kendini beğenmiş, münasebetsiz bir adamın teki olduğunu herkes biliyor.

Kontra hareketleriyle annesini çileden çıkarmayı başarıyordu.



