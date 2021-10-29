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Aktivist Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

29.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki çevreci Laura Amherst, hükümetin kendisini dinlemesini talep ederken gezegenin kurtulması için pankartlarıyla sokağa çırılçıplak sokağa çıktı.

Aktivist Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

İklim değişikliği protestolarına üstsüz olarak katıldığı için adını dünyaya duyurmayı başaran aktivist Laura Amherst, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamayla başbakan olmak istediğini söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayına üstsüz olarak çıkan genç kadın, Başbakan Boris Johnson’ın konutunun olduğunu Downing Street'te çırılçıplak gitti. 31 yaşındaki Laura Amherst, dizine kadar uzun gökkuşağı renkli çoraplarından başka bir şey giymeden Başbakan'ın evinin kapısına gitti.

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Eylemci bu ayın başlarında açlık grevine başladı ve sosyal medya takipçilerine Başbakan Boris Johnson’ın "iklim değişikliği konusundaki taleplerini ele alana kadar" yemek yemeyeceğini söyledi.

Laura Amherst, siyaseti daha seksi hale getirmek için başbakan olmak istiyorLaura Amherst, siyaseti daha seksi hale getirmek için başbakan olmak istiyor

Bir çocuk annesi ayrıca bir OnlyFans sayfası oluşturdu ve üstsüz içerikten elde ettiği tüm kazancının yüzde 75'ini Greenpeace ve bir hayvan kurtarma yardım kuruluşuna bağışlama sözü verdi.


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