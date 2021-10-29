Aktivist Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

İklim değişikliği protestolarına üstsüz olarak katıldığı için adını dünyaya duyurmayı başaran aktivist Laura Amherst, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamayla başbakan olmak istediğini söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayına üstsüz olarak çıkan genç kadın, Başbakan Boris Johnson’ın konutunun olduğunu Downing Street'te çırılçıplak gitti. 31 yaşındaki Laura Amherst, dizine kadar uzun gökkuşağı renkli çoraplarından başka bir şey giymeden Başbakan'ın evinin kapısına gitti.

Eylemci bu ayın başlarında açlık grevine başladı ve sosyal medya takipçilerine Başbakan Boris Johnson’ın "iklim değişikliği konusundaki taleplerini ele alana kadar" yemek yemeyeceğini söyledi.

Bir çocuk annesi ayrıca bir OnlyFans sayfası oluşturdu ve üstsüz içerikten elde ettiği tüm kazancının yüzde 75'ini Greenpeace ve bir hayvan kurtarma yardım kuruluşuna bağışlama sözü verdi.



