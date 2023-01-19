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Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir? Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

19.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük dikkat çeken dizide yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılacak. Dizide Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine Uğur Güneş hayat verecek. Peki, Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir? Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

TRT'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Al Sancak bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu yazdığı dizide birbirinden ünlü isimler kadroda yer alıyor. Peki, Al Sancak Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir? Al Sancak'ın Piyade Yüzbaşı'sı Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm detaylar...

AL SANCAK PİYADE YÜZBAŞI ALİ BANAZLI KİMDİR?

Pençe Timi'nde yer alan Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine Uğur Güneş hayat veriyor.

Uğur Güneş 2

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Kasım 1987 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü’nde eğitimine devam ederken 2011 yılında ‘Yeniden Başla’ TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve ‘Benim İçin Üzülme’ dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013’te yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ‘Tamam mıyız?’ filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl ‘Şeytan-ı Racim’ filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı.

Uğur Güneş 3

2014 yılında yayınlanan ‘Urfalıyım Ezelden’ dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında ‘Seddülbahar 32. Saat’ dizisinde yer aldı. 2015 – 2016 yılında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı.

2017 yılında ‘İsimsizler’ dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

Uğur Güneş 4

Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar / Davut /2021
Bir Zamanlar Çukurova / Yılmaz Akkaya / 2018-2020
İsimsizler / Kaymakam Fatih /2017
Seddülbahir 32 Saat / Hüseyin /2016
Diriliş: Ertuğrul / Tuğtekin /2015 - 2016
Urfalıyam Ezelden / Çetin /2014
Düşler Ve Umutlar / 2014
Benim İçin Üzülme / 2013
Yeniden Başla / 2011

Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler

Dumlupınar: Vatan Sağolsun / 2020
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu / Cemal Tunalı / 2019
Tamam Mıyız? / Serhat / 2013
Şeytan-ı Racim / Emrah / 2013

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