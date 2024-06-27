MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı… Hadise'ye bomba partner! O dizide rol alacak

Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı… Hadise'ye bomba partner! O dizide rol alacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle sık sık adından söz ettiren Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacak olan Hadise'nin partneri de belli oldu.

Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı… Hadise'ye bomba partner! O dizide rol alacak

Cesur sahne kostümleri, özel hayatı ve danslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise bu defa oyunculuk için ders almaya başladı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin partneri de belli oldu.

Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı dizi İstanbul’da çekilecek. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Hadise “Ceren”i, Seda Bakan “Selma” karakterini canlandıracak.

hadise 2

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren’in partneri genç kuşağın başarılı ve karizmatik jönlerinden İlhan Şen olacak.

ilhan şen

ALACAĞI ÜCRET...

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği söyleniyor.

HADİSE 1

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın yarışmacılar finalin önüne geçti! "Yakıyorlar"Kadın yarışmacılar finalin önüne geçti! "Yakıyorlar"
Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! O yoruma kayıtsız kalamadı Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! O yoruma kayıtsız kalamadı
Yapay zeka ile benzetildi ama... "Alakası yok!"Yapay zeka ile benzetildi ama... "Alakası yok!"
Anahtar Kelimeler:
Hadise Seda Bakan İlhan Şen
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.