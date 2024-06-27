Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı… Hadise'ye bomba partner! O dizide rol alacak

Cesur sahne kostümleri, özel hayatı ve danslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise bu defa oyunculuk için ders almaya başladı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin partneri de belli oldu.

Şenol Sönmez’in yöneteceği, Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı dizi İstanbul’da çekilecek. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide Hadise “Ceren”i, Seda Bakan “Selma” karakterini canlandıracak.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren’in partneri genç kuşağın başarılı ve karizmatik jönlerinden İlhan Şen olacak.

ALACAĞI ÜCRET...

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği söyleniyor.









