Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu: 500'ün üzerinde yuva var

Türkiye’de caretta carettaların yoğun üreme bölgelerinin başında gelen Alanya plajlarında, tespit edilerek koruma altına alınan yuvalarda caretta carettalar yumurtalarını kırarak çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkan caretta carettalar bölgede bulunan turizmciler tarafından görüntülendi.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, yuvaları gönüllü olarak koruduklarını söyleyerek, bu dönemde yuvaların bulunduğu alandaki vatandaşların çok dikkatli olması çağrısında bulundu.

''500'E YAKIN YUVA VAR''

Alanya ve çevresindeki plajlarda 500'e yakın yuva tespit ettiklerine dikkat çeken ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Tabii tespit edemediğimiz çok sayıda yuva da var. Yeşilöz, Ulaş, Avsallar ve İncekum bölgesinde yuvalardan caretta caretta yavruları çıkmaya başladı. Geçen yıllara göre yumurta bırakan caretta caretta sayısında çok büyük artış var. Biz bu büyük orandaki artışı aşırı sıcaklara ve pandemi dönemi boyunca sahillerin boş kalmasına bağlıyoruz" dedi.

(İHA)

