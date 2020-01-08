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  4. Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı

Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncularının sahneleyeceği "Grönholm Metodu"nun tanıtımı yapıldı.

Jordi Galceran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Alpay Aksum'un üstlendiği 4 kişilik oyunun prömiyeri öncesi, Alanya Kültür Merkezinde (AKM) gazeteciler için kısa bir gösterim yapıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yetişkin ve 6 çocuk oyunuyla bu sezon izleyicilerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Geçen yıl 95 temsil yaptıklarını anlatan Yenialp, "Köy ve liseler arası tiyatro oyunlarıyla 30 bin kişiye ulaştık. Ayrıca 3 kez de turneye çıkıldı. Hem şehrimiz hem ülkemiz en güzel şekilde temsil edildi. Tiyatromuz bu performansı ve en iyi oyunlarıyla bizleri onurlandırdı. Geçen yıl 7 farklı dalda 9 ödül aldık." dedi.

Yönetmen Yardımcısı Vedat Akbulut ise Grönholm Metodu oyununa iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Akbulut oyuna ilişkin "İnsanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir şeyler elde ederken verdiği emekler ve karşılığında neler bulacağını, hep birlikte göreceğiz. Ocak ayında 6 temsil yapılacak ve devam edecek." diye konuştu.

ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, sezonun ikinci yeni oyunu ile seyirci karşısına geçeceklerini anlatarak "Seyircimizin nasıl tepki vereceğini merakla bekliyoruz. Seyircilerimizi bu oyuna ve diğerlerine bekliyoruz." dedi.

10 Ocak cuma saat 20.00'de sahnelenecek oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan 4 adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor.

Adaylar kendileri ile toplu bir görüşme yapılacağını düşünürken daha önce hiç deneyimlemedikleri türden bir görüşme yöntemiyle karşılaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya, Grönholm Metodu, oyun, tanıtım, tiyatro,

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