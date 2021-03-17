Aldatan eşi öldürme hakkından çok eşliliğe kadar! Dünyanın farklı ülkelerindeki ilginç cinsellik yasakları

Dünyanın birçok bölgesinde cinsellik kurallarle belirlenen bir konu haline gelmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bölgelerinde ve eyaletlerinde cinsellik konusu üzerine konulan yasalar bir hayli ilginçtir. Dünyaca ünlü primatolog olan Jolly’in yazdığı “Lucy’nin Mirası: İnsanın Evriminde Zeka ve Cinsellik” isimli kitabı aslında bu yasaların temelini oluşturuyor. olly’nin belirttiği gibi tüm türler için vazgeçilmez olan en önemli konulardan biridir cinsellik. Dolayısıyla bireyin yaşamında en kritik başlıklardan biri olan cinsellik pek derin değerler taşıyor. Ve ayrıca seks, farklı coğrafyalarda ilginç şekillerde tanımlanmış ya da tuhaf yasakların sebebi olmuştur. MICHIGAN 50 farklı eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul edilen sisteme göre eyaletler kendi yasalarını çıkartabiliyorlar. Ülkenin Ortabatı olarak tanımlanan bölgesinde yer alan Michigan’da yürürlükte olan yasa cinsellik konusu bambaşka bir noktaya taşıyor. Yaklaşık 90 yıl öncesinde kabul edilen kanuna göre, evlenmemiş kadınlarla flört etmek yasaktır. Kanun çerçevesinde “Evlenmemiş kadını baştan çıkartan ve aşağılayan erkek” ağır bir suç işlemiş kabul edilir.

Yargıç karşısına çıkan zanlı, suçlu konuma düşerse takdirde hapis ya da para cezası alabilir. Bu suçun kesinleşmesi halinde sanığa eyalet hapishanesinde beş yıla kadar cezası verilebiliyor. Eğer fail şanslı ise bu süreçten, en fazla 2500 dolar para cezasıyla da paçayı kurtarabilir. Yasanın sürekli uygulanmadığını belirtmemiz gerekir. 90 yıllık geçmişi bulunan bu madde istisnai durumlarda kullanılıyor ve çok az sayıda kişi ceza alıyor. UTAH Amerika Birleşik Devletleri’nin gündeminde yer alan bir diğer önemli konu ise kuzen evlenmesidir. Bu ülkedeki kanunlara göre bulunan eyaletin yasaları bu evlilik üzerinde belirleyici olur. Örneğin; ilk kuzenler arasındaki evlilikler 25 eyalette yasa dışı olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan bu durum, 20 eyalette ise yasal güvenceler altındadır. Geri kalan az sayıdaki eyalette ise oldukça karmaşık bir tablo ile karşı karşıyayız. Örneğin Utah’ta kuzenlerin evlenebilmeleri için 55 yaşını beklemeleri gerekiyor. Aynı zamanda bu konuda bir ilginç detay daha bulunuyor. Bu detayda kuzenlerin çocuk sahibi olmayacağını sağlık raporuyla ispat etmeleridir. Tarafların mahkemeye sağlık raporu sunmak istememesi durumunda ise bu evlilik ancak 65 yaşında gerçekleşebiliyor.

NEW JERSEY New Jersey’deki Haddon Township Genel Mevzuatı’na göre bu eyalet sınırları içinde flört etmek kesinlikle yasa dışıdır. Söz konusu olan mevzuatın “Barış ve İyi Düzen” başlığı altında yer alan ifadeye göre, “Bir kişi karşı cinsten herhangi bir kişiye yaklaşıp da, onunla söz ve işaret veya jest ile kendi iradesine karşı konuşmaya ya da tanışmaya çalıştığı için ceza alabilir.” maddesi yer alıyor. Ancak bu ifadenin bir miktar ucunun açık olması karışıklığa neden olabiliyor. Çünkü yanlış anlaşılan bir jest ya da bakışın sonu mahkemede ve hatta cezaevinde bitebilir. TEKSAS Eyalette hala yürürlükte olan bir kanun var. Amerikalıların, ‘Müstehcen Cihaz Yasası’ olarak adlandırdığı bu kanun, en fazla beş yapay penis bulundurmanıza izin veriyor. Kanun açık; “Altı veya daha fazla müstehcen cihaz ile aynı veya benzer müstehcen nesne bulundurmak suçtur. NEBRASKA Çiftlerden herhangi birinin cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olması evliliğin önündeki en büyük engellerden biridir. Söz konusu bu yasaya göre “Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış hiç kimse bu durumdayken evlenemez.”