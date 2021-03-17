Aldatan eşi öldürme hakkından çok eşliliğe kadar! Dünyanın farklı ülkelerindeki ilginç cinsellik yasakları

Dünyanın birçok bölgesinde cinsellik kurallarle belirlenen bir konu haline gelmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı bölgelerinde ve eyaletlerinde cinsellik konusu üzerine konulan yasalar bir hayli ilginçtir. Dünyaca ünlü primatolog olan Jolly’in yazdığı “Lucy’nin Mirası: İnsanın Evriminde Zeka ve Cinsellik” isimli kitabı aslında bu yasaların temelini oluşturuyor. olly’nin belirttiği gibi tüm türler için vazgeçilmez olan en önemli konulardan biridir cinsellik. Dolayısıyla bireyin yaşamında en kritik başlıklardan biri olan cinsellik pek derin değerler taşıyor. Ve ayrıca seks, farklı coğrafyalarda ilginç şekillerde tanımlanmış ya da tuhaf yasakların sebebi olmuştur.
50 farklı eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul edilen sisteme göre eyaletler kendi yasalarını çıkartabiliyorlar. Ülkenin Ortabatı olarak tanımlanan bölgesinde yer alan Michigan’da yürürlükte olan yasa cinsellik konusu bambaşka bir noktaya taşıyor. Yaklaşık 90 yıl öncesinde kabul edilen kanuna göre, evlenmemiş kadınlarla flört etmek yasaktır. Kanun çerçevesinde “Evlenmemiş kadını baştan çıkartan ve aşağılayan erkek” ağır bir suç işlemiş kabul edilir.
Yargıç karşısına çıkan zanlı, suçlu konuma düşerse takdirde hapis ya da para cezası alabilir. Bu suçun kesinleşmesi halinde sanığa eyalet hapishanesinde beş yıla kadar cezası verilebiliyor. Eğer fail şanslı ise bu süreçten, en fazla 2500 dolar para cezasıyla da paçayı kurtarabilir.
Yasanın sürekli uygulanmadığını belirtmemiz gerekir. 90 yıllık geçmişi bulunan bu madde istisnai durumlarda kullanılıyor ve çok az sayıda kişi ceza alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin gündeminde yer alan bir diğer önemli konu ise kuzen evlenmesidir. Bu ülkedeki kanunlara göre bulunan eyaletin yasaları bu evlilik üzerinde belirleyici olur. Örneğin; ilk kuzenler arasındaki evlilikler 25 eyalette yasa dışı olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan bu durum, 20 eyalette ise yasal güvenceler altındadır. Geri kalan az sayıdaki eyalette ise oldukça karmaşık bir tablo ile karşı karşıyayız. Örneğin Utah’ta kuzenlerin evlenebilmeleri için 55 yaşını beklemeleri gerekiyor. Aynı zamanda bu konuda bir ilginç detay daha bulunuyor. Bu detayda kuzenlerin çocuk sahibi olmayacağını sağlık raporuyla ispat etmeleridir. Tarafların mahkemeye sağlık raporu sunmak istememesi durumunda ise bu evlilik ancak 65 yaşında gerçekleşebiliyor.
New Jersey’deki Haddon Township Genel Mevzuatı’na göre bu eyalet sınırları içinde flört etmek kesinlikle yasa dışıdır. Söz konusu olan mevzuatın “Barış ve İyi Düzen” başlığı altında yer alan ifadeye göre, “Bir kişi karşı cinsten herhangi bir kişiye yaklaşıp da, onunla söz ve işaret veya jest ile kendi iradesine karşı konuşmaya ya da tanışmaya çalıştığı için ceza alabilir.” maddesi yer alıyor. Ancak bu ifadenin bir miktar ucunun açık olması karışıklığa neden olabiliyor. Çünkü yanlış anlaşılan bir jest ya da bakışın sonu mahkemede ve hatta cezaevinde bitebilir.
Eyalette hala yürürlükte olan bir kanun var. Amerikalıların, ‘Müstehcen Cihaz Yasası’ olarak adlandırdığı bu kanun, en fazla beş yapay penis bulundurmanıza izin veriyor. Kanun açık; “Altı veya daha fazla müstehcen cihaz ile aynı veya benzer müstehcen nesne bulundurmak suçtur.
Çiftlerden herhangi birinin cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olması evliliğin önündeki en büyük engellerden biridir. Söz konusu bu yasaya göre “Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış hiç kimse bu durumdayken evlenemez.”
ABD’deki eyalatlerin yüzde 10’luk bir diliminde ilginç bir yasal gelenek söz konusudur. Çünkü bu yüzde 10’luk dilimde yer alan 5 eyalette ‘yasa dışı birlikte yaşayanları’ ilgilendiren kanun var. Başka bir ifadeyle ve özetle, bu yasaya göre evli olmayan çiftler, kesinlikle aynı evde kalamaz.
Adı geçen eyaletin bölge halkı, bir kadını evlenme vaadi ile kandırmak konusunu hakaret olarak kabul ediyorlar. Bu türden davranışlar, o bölgede aynı zamanda suç teşkil ediyor. Eyalet kanunların, suç olarak gördüğü böylesi bir girişimin bedeli ise idari para cezası veya yaklaşık bir yıllık bir hapis cezasıdır.
Eyalette hüküm süren bir yasal düzenlemeye göre bu davranış, suç oluşturuyor. Bu yasa, ‘Birisine çok eşlilikle ilgili bir şeyler öğreten kişiye 500 dolarlık para cezası uygundur’ diyor. Ayrıca bu yasaya göre böyle bir suçun işlenmesi halinde yaklaşık altı aylık hapis cezasını gerekli gören bir sistemden söz edilir.
Hong Kong sınırları içinde eşini aldatan bir erkeğin aldatılan eş tarafından öldürülmesinin yasal olduğunu biliyor muydunuz? Asıl şaşkınlık verici olan bu yasanın işleyiş biçiminde saklıdır. İlgili yasaya göre aldatılan eş, kocasını öldürebilir fakat bunu yalnızca çıplak elle yapmak zorundadır. Aynı zamanda kocasının aldattığı kadın, kocasıyla birlikte olan kadını da öldürme hakkına sahiptir. Hem de istediği her türlü alet edevatla bu aksiyonu gerçekleştirebilir.
Guam'da erkekler için değişik bir meslek vardır. Bu mesleği yapan erkekler şehir şehir gezerek bakire kızlarla para karşılığı ilişkiye girer ve bekaretlerini bozarlar. Bunun nedeni ise, Guam yasalarına göre bakirelerin evlenmesinin kesinlikle yasaklanmış olmasıdır.
Bahreyn'de jinekoloji doktorları hastalarının cinsel organlarını sadece aynadan yansıyan görüntüye bakarak muayene edebilirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum