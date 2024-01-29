Aldatılan damadın düğün günündeki intikam planı! Onlarca kişinin içinde dev ekrana yansıttı...

Çin'deki bir düğünün detayları, ülkenin sosyal medya platformlarında eleştiri fırtınasına neden oldu. Çiftin düğünü, bir otelde gerçekleştirildi ve etkinlik, birbirinden heyecanlı konuklar tarafından büyük bir katılımla karşılandı. Ancak, bu heyecanlı davetlileri hiç akıllarına gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.

YASAK AŞKIN GÖRÜNTÜLERİ EKRANA YANSITILDI...

Milliyet'in haberine göre, davetlilerin habersiz bir şekilde eğlendikleri anın ortasında geniş bir ekrana yansıtılan video klibin içeriği, tüm katılımcıları şok içinde bıraktı. Görüntüler, gelinin nişanlısı olmayan biriyle yasadığı yasak aşk anlarını gösteriyordu. İkilinin, düğünden bir gün önce otelde gizlice buluştukları ve aralarındaki ilişkinin net bir şekilde görüldüğü anlar izleyenleri derinden etkiledi. Ancak, gelini tanıyan birisi, otelde bulunarak yasak ilişkiyi fark etmiş ve bu durumu damada bildirmek amacıyla çiftin fotoğraflarını çekmişti.

Düğünleri sadece bir gün kala aldatıldığını öğrenen damat, adeta yıkılmış bir haldeydi. Hem üzgün hem de öfkeli bir ruh hali içindeydi. Ancak, düğünü iptal etmek yerine, aklında bir intikam planı vardı.

GELİN SALONU TERK ETTİ

Görüntüler, davetlilerin önünde oynatıldığı an, gelin utanca boğularak hızla salonu terk etti. Yaşananlar, düğünü büyük bir skandal ile sonlandırdı ve her iki taraf, ilişkilerini sonlandırmaya karar verdi. Düğün skandalı, sadece davetliler arasında değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da geniş bir yankı uyandırdı. Bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında kimin haklı olduğu konusunda bitmeyen bir tartışma başlatarak olayın daha da geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.





