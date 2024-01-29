Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Aldatılan damadın düğün günündeki intikam planı! Onlarca kişinin içinde dev ekrana yansıttı...

    Aldatılan damadın düğün günündeki intikam planı! Onlarca kişinin içinde dev ekrana yansıttı...

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    29.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'de evlilik hazırlıkları yapan bir çift düğün günlerini iple çekiyordu. Düğüne sayılı günler kala aldatıldığını öğrenen damatın dünyası başına yıkıldı. Yaşadığı şoku atlattıktan sonra damat, müstakbel eşine hiç unutamayacağı bir intikam planı hazırladı ve düğün gününde uyguladı.

    Aldatılan damadın düğün günündeki intikam planı! Onlarca kişinin içinde dev ekrana yansıttı...

    Çin'deki bir düğünün detayları, ülkenin sosyal medya platformlarında eleştiri fırtınasına neden oldu. Çiftin düğünü, bir otelde gerçekleştirildi ve etkinlik, birbirinden heyecanlı konuklar tarafından büyük bir katılımla karşılandı. Ancak, bu heyecanlı davetlileri hiç akıllarına gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.

    YASAK AŞKIN GÖRÜNTÜLERİ EKRANA YANSITILDI...

    Milliyet'in haberine göre, davetlilerin habersiz bir şekilde eğlendikleri anın ortasında geniş bir ekrana yansıtılan video klibin içeriği, tüm katılımcıları şok içinde bıraktı. Görüntüler, gelinin nişanlısı olmayan biriyle yasadığı yasak aşk anlarını gösteriyordu. İkilinin, düğünden bir gün önce otelde gizlice buluştukları ve aralarındaki ilişkinin net bir şekilde görüldüğü anlar izleyenleri derinden etkiledi. Ancak, gelini tanıyan birisi, otelde bulunarak yasak ilişkiyi fark etmiş ve bu durumu damada bildirmek amacıyla çiftin fotoğraflarını çekmişti.

    Screenshot_2

    Düğünleri sadece bir gün kala aldatıldığını öğrenen damat, adeta yıkılmış bir haldeydi. Hem üzgün hem de öfkeli bir ruh hali içindeydi. Ancak, düğünü iptal etmek yerine, aklında bir intikam planı vardı.

    GELİN SALONU TERK ETTİ

    Görüntüler, davetlilerin önünde oynatıldığı an, gelin utanca boğularak hızla salonu terk etti. Yaşananlar, düğünü büyük bir skandal ile sonlandırdı ve her iki taraf, ilişkilerini sonlandırmaya karar verdi. Düğün skandalı, sadece davetliler arasında değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da geniş bir yankı uyandırdı. Bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında kimin haklı olduğu konusunda bitmeyen bir tartışma başlatarak olayın daha da geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Onun hikayesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı!Onun hikayesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı!
    Yargıtay'dan görülmemiş karar: Kişisel bakımına özen göstermeyen kocaya 500 bin TL tazminat!Yargıtay'dan görülmemiş karar: Kişisel bakımına özen göstermeyen kocaya 500 bin TL tazminat!
    Bahamalar'da kan donduran görüntüler!Bahamalar'da kan donduran görüntüler!
    Anahtar Kelimeler:
    Çin Aldatma düğün gelin damat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

    Hem CHP hem Saadet Partisi eski AK Partili bakanı aday yapmak istedi! İkisini de reddetti

    Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

    Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

    Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

    Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

    Yargıtay'dan görülmemiş karar: Kişisel bakımına özen göstermeyen kocaya 500 bin TL tazminat!

    Yargıtay'dan görülmemiş karar: Kişisel bakımına özen göstermeyen kocaya 500 bin TL tazminat!

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Bahamalar'da kan donduran görüntüler!

    Bahamalar'da kan donduran görüntüler!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.