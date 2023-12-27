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Aldatılma hikayesini anlatan Bülent Ersoy şoke etti! "Ekmek bıçağını elime aldım"

27.12.2023 23:04 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy'un aldatılma hikayesi herkesi şaşırttı. Ersoy, YouTube’da Banu Alkan ve Safiye Soyman ile yaptığı Dünya Güzellerim Masada adlı programda çarpıcı itiraflarla gündem oldu. Eski eşi Cem Adler tarafından nasıl aldatıldığını detaylarıyla anlatan Ersoy, olay anında eline ekmek bıçağı alığını söyledi.

Banu Alkan ve Safiye Soyman’la birlikte Dünya Güzellerim Masada adlı bir YouTube programını sunan Bülent Ersoy ihanet açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Biten evliliklerinin nedenini anlatan Ersoy, Cem Adler ve Armağan Uzun’un kendisini aldattığını itiraf etti.

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Bülent Ersoy 1998 yılında kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler ile evlenmişti. Eşini bir başka kadınla yakaladığını anlatan Ersoy, “Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. ‘Ben şimdi İzmir’den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?’ dedim. ‘Görüntüler var’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım.” ifadelerine yer verdi.

dünya güzellerim masada

Bülent Ersoy, 2007’de evlenip 1 yıl sonra boşandığı şarkıcı Armağan Uzun hakkında ise, “Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir.” diyerek sözlerini noktaladı.

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