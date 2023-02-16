Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 16 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Aldatmak dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı Aldatmak dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Aldatmak dizisinin yerine Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı Mucize (Wonder) filmi ekrana gelecek.
Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu haftada ATV'de ekrana gelmeyecek.
Aldatmak dizisi bu akşam (16 Şubat 2023 Perşembe) ATV yayın akışında bulunmuyor.
Aldatmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ATV'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.
07:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Babam - Yerli Sinema
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bölük - Yerli Sinema
15:30 Akıncı Çizgi Dizi 1. Bölüm
15:45 Akıncı Çizgi Dizi 2. Bölüm
16:00 Deprem Özel Ortak Yayını / Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mucize - Yabancı Sinema
21:40 Bağlılık Hasan - Yerli Sinema
23:10 Ateş Kuşları