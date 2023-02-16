MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 16 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 16 Şubat 2023 ATV yayın akışı

16.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Asena Girişken, Ercan Kesal ve Caner Şahin gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi internette araştırılıyor. Peki, Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte, 16 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 16 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Aldatmak dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı Aldatmak dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Aldatmak dizisinin yerine Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı Mucize (Wonder) filmi ekrana gelecek.

a2

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu haftada ATV'de ekrana gelmeyecek.

Aldatmak dizisi bu akşam (16 Şubat 2023 Perşembe) ATV yayın akışında bulunmuyor.

a4

ALDATMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aldatmak dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ATV'nin yeni haftaya ilişkin yayın akışını yayımlaması ile belli olacak.

16 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Babam - Yerli Sinema
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bölük - Yerli Sinema
15:30 Akıncı Çizgi Dizi 1. Bölüm
15:45 Akıncı Çizgi Dizi 2. Bölüm
16:00 Deprem Özel Ortak Yayını / Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mucize - Yabancı Sinema
21:40 Bağlılık Hasan - Yerli Sinema
23:10 Ateş Kuşları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası da bağış yapmıştı! Tatlıses'in kızı isyan ettiBabası da bağış yapmıştı! Tatlıses'in kızı isyan etti
İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...
Anahtar Kelimeler:
aldatmak asena ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.