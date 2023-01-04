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Aldı zıt anlamlısı nedir? Aldı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gelişimi boyunca ihtiyacı olan kelime ve anlamlar bağlamında hem farklı dillerle etkileşime geçmiş hem de kendi içerisinde yeni kelimeler türetmiştir. Türkçede çeşitli eklerle farklı kelimeler türetilebilir. Ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olarak iki gruba ayılır. Yapım eki kullanılarak oluşturulan kelimeler farklı anlamlarda yeni kelimeler olarak kullanılırken çekim ekleri ise kelimenin diğer kelimelerle ilişkisini belirler. Al kelimesinin ek almış hâli olan aldının zıddı nedir?

Aldı zıt anlamlısı nedir? Aldı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aldı kelimesi Türkçede iki farklı bağlamda kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ünde yer alan aldı kelimesi halk ağzında kullanılan bir ifadedir ve "söylemeye başladı" anlamında kullanılır. Konuşma ve yazı dilinde aktif olarak bu anlamda yer almayan aldı kelimesi genellikle "al-" fiilinin çekim eki eklenmiş hâli olarak kullanılır. "Al-" fiiline "+dI" bilinen geçmiş zaman ya da -di'li geçmiş zaman eki almış hâlidir. Bu durumda aldı kelimesi, almak fiilinin zaman kavramının içinde bulunan zamandan daha önceye ait olduğunu ve gerçekleştirildiğini anlatır.

Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak zıt anlamlısı nedir?

Aldı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbirleriyle anlamsal yönden karşıtlık ifade eden kelimelerdir. Türkçede birçok kelimenin karşıt anlamı yoktur. İki kelimenin karşıt anlamlı olabilmesi için aynı görevde, aynı bağlamda, aynı cinste olması gerekir. Bu nedenle genellikle fiillerin zıt anlamlısı yoktur. Genellikle sıfat ve zarf görevindeki kelimelerin zıt anlamlısı olduğu görülür. Karşıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılabilir.

Aldı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur. Hem "söyleme başladı" anlamında kullanılan aldının zıt anlamlısı yoktur hem de çekim eki almış hâlinin zıt anlamlısı yoktur. Geçmiş zaman eki almış aldı kelimesinin zıt anlamı olarak verdi kelimesi kullanılsa da almak ve vermek zıt anlamlı değildir. Bu bağlamda aldı zıt anlamlısı olarak verdi ifadesinin kullanılması yanlıştır.

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Aldının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aldı kelimesinin zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Bu nedenle aldı zıt anlamlısı ile örnek cümleler kurulamaz. Geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş "aldı" kelimesiyle örnek cümleler:

  • Başındaki şapkayı çevik bir hareketle aldı.
  • Geçtiğimiz hafta kendisine birkaç kitap aldı.
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