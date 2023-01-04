Aldı zıt anlamlısı nedir? Aldı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aldı kelimesi Türkçede iki farklı bağlamda kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ünde yer alan aldı kelimesi halk ağzında kullanılan bir ifadedir ve "söylemeye başladı" anlamında kullanılır. Konuşma ve yazı dilinde aktif olarak bu anlamda yer almayan aldı kelimesi genellikle "al-" fiilinin çekim eki eklenmiş hâli olarak kullanılır. "Al-" fiiline "+dI" bilinen geçmiş zaman ya da -di'li geçmiş zaman eki almış hâlidir. Bu durumda aldı kelimesi, almak fiilinin zaman kavramının içinde bulunan zamandan daha önceye ait olduğunu ve gerçekleştirildiğini anlatır.

Aldı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbirleriyle anlamsal yönden karşıtlık ifade eden kelimelerdir. Türkçede birçok kelimenin karşıt anlamı yoktur. İki kelimenin karşıt anlamlı olabilmesi için aynı görevde, aynı bağlamda, aynı cinste olması gerekir. Bu nedenle genellikle fiillerin zıt anlamlısı yoktur. Genellikle sıfat ve zarf görevindeki kelimelerin zıt anlamlısı olduğu görülür. Karşıt anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılabilir.

Aldı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur. Hem "söyleme başladı" anlamında kullanılan aldının zıt anlamlısı yoktur hem de çekim eki almış hâlinin zıt anlamlısı yoktur. Geçmiş zaman eki almış aldı kelimesinin zıt anlamı olarak verdi kelimesi kullanılsa da almak ve vermek zıt anlamlı değildir. Bu bağlamda aldı zıt anlamlısı olarak verdi ifadesinin kullanılması yanlıştır.

Aldının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aldı kelimesinin zıt anlamlısı olan bir kelime yoktur. Bu nedenle aldı zıt anlamlısı ile örnek cümleler kurulamaz. Geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş "aldı" kelimesiyle örnek cümleler: