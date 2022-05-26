Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evleniyor! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var"

Haziran Gecesi, Alemin Kralı, Kırgın Çiçekler, Söz gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Yağmur Ün, sevgilisi doktor Doğaç ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Evlilik teklifine 'Evet' yanıtını alan Doğaç geçtiğimiz günlerde, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin." diye yazmıştı. "Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum." diye söze başlayan doktor Doğaç, sevgilisi için bakın neler söyledi.

"KENDİSİNİN BANA BİRAZ FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR"

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşından gelen evlilik teklifini kabul eden Yağmur Ün, "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" ifadelerini kullarak sevgilisiyle sarıldığı pozunu paylaşmıştı.

Evlilik hazırlığında olan doktor Doğaç, kız arkadaşı Ün'ün pozunu paylaşıp, "Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum. Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var. Mesela kardeşim, annem, babam, ev arkadaşım, üroloğum, berberim ve Yağmur başta olmak üzere, okuduğum birkaç bilimsel makalede de buna dair haklı noktalar vardı ki anlayışla karşılıyorum." diye yazdı.

Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesi üzerine sevincini sosyal medyadan paylaşan Doğaç, "'Bana evet dedi'nin ingilizcesi neydi ya şeyh said yes gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.





