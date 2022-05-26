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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evleniyor! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var"

26.05.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğa küçük yaşta başlayan Yağmur Ün, Alemin Kralı adlı dizide hayat verdiği Ahsen rolü ile tanındı. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi doktor Doğaç'tan evlilik teklifi alan Yağmur Ün bu teklife 'evet' dedi. Yağmur Ün ile hayatını birleştirme hazırlığında olan doktor Doğaç, sosyal medyadan kız arkadaşının pozunu paylaşıp bakın ne yazdı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün evleniyor! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var"

Haziran Gecesi, Alemin Kralı, Kırgın Çiçekler, Söz gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Yağmur Ün, sevgilisi doktor Doğaç ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Evlilik teklifine 'Evet' yanıtını alan Doğaç geçtiğimiz günlerde, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin." diye yazmıştı. "Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum." diye söze başlayan doktor Doğaç, sevgilisi için bakın neler söyledi.

"KENDİSİNİN BANA BİRAZ FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR"

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşından gelen evlilik teklifini kabul eden Yağmur Ün, "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" ifadelerini kullarak sevgilisiyle sarıldığı pozunu paylaşmıştı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor!

Evlilik hazırlığında olan doktor Doğaç, kız arkadaşı Ün'ün pozunu paylaşıp, "Şu hanımefendiyle evlenmek üzere olmama hala inanamıyorum. Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var. Mesela kardeşim, annem, babam, ev arkadaşım, üroloğum, berberim ve Yağmur başta olmak üzere, okuduğum birkaç bilimsel makalede de buna dair haklı noktalar vardı ki anlayışla karşılıyorum." diye yazdı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor!

Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesi üzerine sevincini sosyal medyadan paylaşan Doğaç, "'Bana evet dedi'nin ingilizcesi neydi ya şeyh said yes gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor!

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor!

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