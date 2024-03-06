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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün sessiz sedasız evlenip boşandı! Değişimi şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 13:33
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Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen olarak hafızalara kazınan Yağmur Ün, doktor Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız evlenip doğum yaptıktan kısa süre sonra da sessiz sedasız ayrılmıştı. Yağmur Ün son hali ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün sessiz sedasız evlenip boşandı! Değişimi şaşırttı

Oyunuluğa çocuk yaşta başlayan ve pek çok fenomen işte rol alan Yağmur Ün Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen rolüyle de hafızalara kazındı. Kırgın Çiçekler ve Söz dizisiyle de ekrana gelen güzel isim gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bir süre önce Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız evlenme kararı alan Yağmur Ün evlilikten kısa süre sonra hamile kalmasıyla da adından söz ettirmişti.

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2022'nin Haziran ayında dünyaevine giren çift 16 Aralık 2022'de kızlarını kucaklarına almışlardı.

2023'ün Temmuz ayında Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen sessiz sedasız da boşandı.

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Güzel oyuncu gözlerden uzak yaşantısında kızına zaman ayırıyor ve zaman zaman da kızıyla pozlarını paylaşıyor.
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Güzelliğine övgü dolu yorumlar alan Yağmur Ün'ün son haline de beğeni yağıyor.

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Alemin Kıralı dizisi ele
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