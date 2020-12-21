Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in isyanı! 'Pijama değil'

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisiyle tanınan ve Oben karakterine hayat veren Birsu Demir artık genç bir kadın oldu.

Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi sık sık gündeme geliyor. Birsu Demir yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık beğeni topluyor. İç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelen Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Demir bu sefer soğuk havaya rağmen cesur pozlarıyla dikkat çekti. Birsu Demir pijama benzeri bir pantolonla pozlarını paylaştı.

Birsu Demir'in üstündekine pijama denmesi genç oyuncuyu kızdırdı.

Demir "Pijama ile poz veriyor" diyenlere cevap verdi. Demir 'Altımdaki pijama değil, hatta coachella konsepti adı altında satılıyordu, yapmayın etmeyin arkadaşlar' dedi.

Ünlü oyuncunun bu isyanını takipçileri ise gereksiz buldu.

