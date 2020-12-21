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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in isyanı! 'Pijama değil'

21.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in isyanı! 'Pijama değil'

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir cesur pozlarıyla gündem oluyor. Genç oyuncu Birsu Demir pijamaya benzer bir pantolonla poz verince dikkat çekti ancak gelen yorumlara ise isyan etti.

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisiyle tanınan ve Oben karakterine hayat veren Birsu Demir artık genç bir kadın oldu.

Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi sık sık gündeme geliyor. Birsu Demir yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık beğeni topluyor. İç çamaşırlı pozlarıyla gündeme gelen Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Demir bu sefer soğuk havaya rağmen cesur pozlarıyla dikkat çekti. Birsu Demir pijama benzeri bir pantolonla pozlarını paylaştı.

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Birsu Demir'in üstündekine pijama denmesi genç oyuncuyu kızdırdı.

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Demir "Pijama ile poz veriyor" diyenlere cevap verdi. Demir 'Altımdaki pijama değil, hatta coachella konsepti adı altında satılıyordu, yapmayın etmeyin arkadaşlar' dedi.

Ünlü oyuncunun bu isyanını takipçileri ise gereksiz buldu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
neyi ispat etmenin derdine düşmüş anlamadım. büyüdüm, bende iş var mı demek istiyor. yazık
çirkindir dahada çirkin olmuşsun
Azıcık büyüyen çıplak poz vermeye başlıyor..10 YIL SONRA neresini açacaklar belli deyil..gidişat çok kötü..DEVLET in buna el atması lazım..gerfçi adamlarda bi laf ettimi hemen burası arabistanmı demeye başlanıyor..yok laik özgür TÜRKİYE derken etraf çıplaklar kampına döndü....

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