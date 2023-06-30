Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in tatil keyfi! Aşk pozu da geldi

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşırtıyor. Birsu Demir; başrollerinde Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Şafak Sezer’in sevilen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir inanılmaz değişimiyle beğeni toplarken zaman zaman da şarkıcı Dua Lipa 'ya benzetiliyor.

Güzel isim son olarak bayramda tatile kaçan isimlerden oldu. Demir tatil pozlarıyla hayranlarından beğeni alırken yüzünü göstermediği sevgilisini de paylaştı.



Sevgilisinin elini tutarak paylaşım yapan Birsu Demir'e "Mutlu ol" yorumları geldi.





