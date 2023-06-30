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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in tatil keyfi! Aşk pozu da geldi

30.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle adından söz ettiriyor. Sık sık Dua Lipa'ya benzetilen güzel oyuncu da bayramda soluğu tatile alanlardan oldu. Birsu Demir yüzünü paylaşmadığı sevgilisiyle tatil pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in tatil keyfi! Aşk pozu da geldi

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle herkesi şaşırtıyor. Birsu Demir; başrollerinde Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Şafak Sezer’in sevilen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir inanılmaz değişimiyle beğeni toplarken zaman zaman da şarkıcı Dua Lipa 'ya benzetiliyor.

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Güzel isim son olarak bayramda tatile kaçan isimlerden oldu. Demir tatil pozlarıyla hayranlarından beğeni alırken yüzünü göstermediği sevgilisini de paylaştı.

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Göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı Göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı

Ekran Alıntısı
Sevgilisinin elini tutarak paylaşım yapan Birsu Demir'e "Mutlu ol" yorumları geldi.

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