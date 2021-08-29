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  4. Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla yaktı geçti

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla yaktı geçti

29.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oben karakteriyle hayatımıza giren Birsu Demir büyüdü ve bambaşka biri oldu. Birsu Demir tatildeki paylaşımlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir tatil pozlarıyla yaktı geçti

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan isim ardından yaşadığı değişimle beraber milyonların gündemine gelmişti. Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir son günlerde tatilden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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Yazı her fırsatta çok sevdiğini söyleyen Demir nihayet tatile gidebildi. Demir tatilden her anını takipçileriyle de paylaşıyor. Genç oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yapıyor.

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Genç güzelin oyunculuğa adım attığı dizideki halinden eser olmazken güzelliği sosyal medyanın diline düştü.

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Birsu Demir
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