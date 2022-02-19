Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Kırgın Çiçekler, Söz, Kalk Gidelim gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yağmur Ün, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kralı dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Yağmur Ün, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Yağmur Ün'ün tiyatro salonunda verdiği iddialı pozlarına, ''Kaç yıldızı sürgün etti güzelliğin'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' ve ''Açıl açıl açılmazsan ekmek yok'' gibi yorumlar yapıldı.

Üsküdar'da ticaret lisesini bitiren Yağmur Ün, sonrasında Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim aldı.

1999 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda kamera karşısına geçen Yağmur Ün, en son başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven ve Ayça Varlıer gibi isimlerin paylaştığı Kalk Gidelim dizisinde rol aldı.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Yağmur Ün, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



