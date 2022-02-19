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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

19.02.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Evrim Akın, Şafak Sezer, Birsu Demir, Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi kahkahaya boğuyordu. Alemin Kralı'nda evin ortanca kızı Ahsen karakterini canlandıran Yağmur Ün, koca kız oldu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Kırgın Çiçekler, Söz, Kalk Gidelim gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Yağmur Ün, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kralı dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Sosyal medyada epey aktif olan Yağmur Ün, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Yağmur Ün'ün tiyatro salonunda verdiği iddialı pozlarına, ''Kaç yıldızı sürgün etti güzelliğin'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' ve ''Açıl açıl açılmazsan ekmek yok'' gibi yorumlar yapıldı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Üsküdar'da ticaret lisesini bitiren Yağmur Ün, sonrasında Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim aldı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

1999 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda kamera karşısına geçen Yağmur Ün, en son başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven ve Ayça Varlıer gibi isimlerin paylaştığı Kalk Gidelim dizisinde rol aldı.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Yağmur Ün, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'ü bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu


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