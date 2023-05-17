Alessandra Ambrosio derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Sütyensiz festival tarzı olay

Victoria's Secret ve Next gibi dünya devi markalarla adından söz ettiren süper model Alessandra Ambrosio, 76. Cannes Film Festivali tarzıyla gündem oldu.

Süper model Alessandra Ambrosio festivalde tercih ettiği kırmızı transparan ve taş detaylı elbisesiyle dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesiyle çok beğenilen ünlü model elbisesinin içine ise sütyen giymedi.

42 yaşındaki ünlü modele takipçileri 'Mükemmel görünüyorsun', 'Harikasın', 'Yine muhteşemsin' gibi yorumlar yaptılar.

İş insanı Jamie Mazur ile uzun süre nişanlı kalan süper model Alessandra Ambrosio'nun, bu ilişkisinden Anja ve Noah adında iki çocuğu var.

10 yıllık ilişkisini 2018'de sonlandıran Alessandra Ambrosio sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.





