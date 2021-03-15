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  4. Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'ye şok sözler

Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'ye şok sözler

15.03.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çelebi'nin evine geri dönen Cemre'nin düşünceli halinin dikkat çektiği tanıtımda Ali ve İskender, Çiçek için kavga ediyor. Ali'nin sorduğu "Sen ona aşık mısın?" sorusuna İskender'in vereceği cevap büyük merak konusu olurken, Çelebi'nin Cemre'ye söylediği tehditkar sözler gerilimi giderek artırıyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 19. yeni bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar.

Alev Alev (4)
Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Alev Alev (5)
Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir.

Alev Alev (6)

Çelebi'ye karşı dışardan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

Alev Alev (7)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Demet Evgar
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