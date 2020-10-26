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Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

26.10.2020 02:26 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev ekrana gelmek için gün sayıyor. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev'in yayın tarihi belli oldu. Üç kadının hayat mücadelesini anlatan Alev Alev'de Çukur'a veda eden Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan da rol alacak. Peki Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Alev Alev (3)

"Sarnıçtaki erkeklerin çoğu kurtulurken, kadınlar kurban oldu!" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesiyor.

Alev Alev (2)

ALEV ALEV 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor. Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.

Alev Alev (1)

Cemre'nin kendisini yangında ölmüş olarak göstermek istemesi dikkat çekerken, Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Yangın adeta bir can pazarına sahne olurken seyircileri soluksuz bir hikayenin beklediğinin sinyallerini veriyor.

Alev Alev (5)

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay'la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'in de yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Alev Alev (8)

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?


Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender

Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

Korkut : Yiğit Sertdemir

Kenan : Tayfun Eraslan

Hülya : Nurhan Özenen

Seher : Meltem Keskin

Adnan : Sekvan Serinkaya

Güneş : Kayra Orta

Atlas : Kaan Şener

Uzun : Rüzgar Diricanlı

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