Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.
"Sarnıçtaki erkeklerin çoğu kurtulurken, kadınlar kurban oldu!" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesiyor.
Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor. Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.
Cemre'nin kendisini yangında ölmüş olarak göstermek istemesi dikkat çekerken, Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Yangın adeta bir can pazarına sahne olurken seyircileri soluksuz bir hikayenin beklediğinin sinyallerini veriyor.
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay'la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel'in de yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.
Cemre : Demet Evgar
Çiçek : Hazar Ergüçlü
Rüya : Dilan Çiçek Deniz
Çelebi : Cem Bender
Ozan : Berkay Ateş
Ömer : Cihangir Ceyhan
İskender : Berker Güven
Ali : Toprakcan Adıgüzel
Bülent : Cem Sürgit
Korkut : Yiğit Sertdemir
Kenan : Tayfun Eraslan
Hülya : Nurhan Özenen
Seher : Meltem Keskin
Adnan : Sekvan Serinkaya
Güneş : Kayra Orta
Atlas : Kaan Şener
Uzun : Rüzgar Diricanlı
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