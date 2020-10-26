Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Alev Alev ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı. 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

"Sarnıçtaki erkeklerin çoğu kurtulurken, kadınlar kurban oldu!" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi izleyenlerin nefeslerini kesiyor.

ALEV ALEV 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor. Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.

Cemre'nin kendisini yangında ölmüş olarak göstermek istemesi dikkat çekerken, Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Yangın adeta bir can pazarına sahne olurken seyircileri soluksuz bir hikayenin beklediğinin sinyallerini veriyor.