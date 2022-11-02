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Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan alevler içinde haykırarak kalktı!

02.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta paylaşılan bir saç kesim videosu hızla viral oldu. Ancak bu kez videoyu izleten şey saç kesiminin güzelliği değil 'ateşli bir fiyasko'ya dönüşmesi oldu. Traş için Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Vapi kentindeki bir berbere giden 18 yaşındaki bir genç, ilginç saç kesiminin ardından oturduğu berber koltuğundan alevler içinde haykırarak kalktı.

27 Ekim'de yaşandığı bildirilen olayda ismi açıklanmayan 18 yaşındaki bir genç ağır yanıklar içinde kaldı. Genç adam, ilginç bir trend olan ve saçın makas yerine ateş kullanarak kontrollü bir biçimde şekillendirildiği alevli saç kesimi için koltuğa oturmuştu. Ancak işler sandığı kadar kontrollü ilerlemedi.

İŞE YARAMADI

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Görüntülerde, berberin saç kesimine hazırlanırken elindeki kibriti yakmaya çalıştığı görülüyordu. Ancak kibritin ateşlenmesiyle genç adamın kontrol edilemez bir şekilde alev alması bir oldu. Berber tarakla, genç adam da başına sarılı havluyla alev alan saçlarını kontrol etmeye çalıştıysa da çabaları işe yaramadı. Klibin sonunda gencin can havliyle kendisini dışarı attığı görülüyordu.

DURUMU BELİRSİZ

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Olayın ardından boynunda ve göğsünde ciddi yanıklar olduğu bildirilen çocuğun durumunun belirsiz olduğu bildirilirken, polisler berberin kullandığı kimyasaldan kaynaklandığını düşündükleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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