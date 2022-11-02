Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan alevler içinde haykırarak kalktı!

27 Ekim'de yaşandığı bildirilen olayda ismi açıklanmayan 18 yaşındaki bir genç ağır yanıklar içinde kaldı. Genç adam, ilginç bir trend olan ve saçın makas yerine ateş kullanarak kontrollü bir biçimde şekillendirildiği alevli saç kesimi için koltuğa oturmuştu. Ancak işler sandığı kadar kontrollü ilerlemedi.

İŞE YARAMADI

Görüntülerde, berberin saç kesimine hazırlanırken elindeki kibriti yakmaya çalıştığı görülüyordu. Ancak kibritin ateşlenmesiyle genç adamın kontrol edilemez bir şekilde alev alması bir oldu. Berber tarakla, genç adam da başına sarılı havluyla alev alan saçlarını kontrol etmeye çalıştıysa da çabaları işe yaramadı. Klibin sonunda gencin can havliyle kendisini dışarı attığı görülüyordu.

DURUMU BELİRSİZ

Olayın ardından boynunda ve göğsünde ciddi yanıklar olduğu bildirilen çocuğun durumunun belirsiz olduğu bildirilirken, polisler berberin kullandığı kimyasaldan kaynaklandığını düşündükleri olayla ilgili soruşturma başlattı.