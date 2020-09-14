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Aleyna Çakır'ın feryadı! 'Yardım edin diye bağırırım! Bırak istemiyorum...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Komşu Leman Hanım alt kattan duyduğu sesler karşısında şok olmuştu. Şikayet etmek için kaydettiği ses kayıdını canlı yayında dinletince tüm stüdyo şok oldu.

Aleyna'nın apartmanının ses kaydını üst kattan alan komşu Leman Hanım canlı yayında o sesleri dinletti. Ses kaydında "Yardım edin diye bağırırım. Bırak istemiyorum. Defol git, git diyorum" dediği duyuluyor.

Ses kaydının tamamının canlı yayında yayınlanamıyacak kadar kötü olduğunu söyleyen Müge Anlı canlı yayında adeletin yerine gelmesi için seslendi.

Aleyna Çakır'ın eski komşusu Müge Anlı' nın canlı yayınına katıldı. Komşu Leman Hanım alt kattan duyduğu sesler karşısında şok olmuştu. Aleyna'yı sevdiğini ve korumak istediğini, Aleyna'yı o erkek arkadaşı hakkında uyardığını söyledi. Ufak Ufak başlayan tartışmalar gittikçe kötüleşmiş. Bazı günler Aleyna'nın "Yardım edin, yardım çağırıcam" diye bağırıdğını duyuyormuş. Bir gün ne kadar yüksek sesli olduğunu göstermek için ses kaydı almış.

Polise gidip şikayet etmiş. Şikayet üzerine polis iki kez gelmiş ama Ümitcan'ı serbest bırakmışlar.

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