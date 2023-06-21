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Aleyna Eroğlu gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi

21.06.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin izlenme rekorları kıran yarışması İşte Benim Stilim'le adını duyuran Aleyna Eroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Eroğlu bu defa gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi. Aleyna Eroğlu siyah gömleğinin içine hiçbir şey giymeyi tercih etmedi.

Aleyna Eroğlu gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi! İçine hiçbir şey giymedi

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasındaki tarzı ve tavırlarıyla dikkat çekmeyi başaran ve adını geniş kitlere duyuran Aleyna Eroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Kameralar karşısına ilk kez 3 Kadın 3 Kader adlı sinema filmiyle çıkan Aleyna Eroğlu iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Eroğlu, bu defa siyah gömleğinin düğmelerini tek tek açıp göğüs dekolteli poz verdi. Ünlü ismin için hiçbir şey giymemesi ise dikkat çekti.

Aleyna Eroğlu 1

Aleyna Eroğlu'nun iddialı tarzına beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme takipçileri; 'Alev alev değilde ne?', 'Yakıyorsun', 'Güzelim', 'Çok güzel kadın ya' gibi yorumlar yaptılar.

Aleyna Eroğlu 2

Aleyna Eroğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aleyna Eroğlu 3

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Aleyna Eroğlu 4

Aleyna Eroğlu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan 3 Kadın 3 Kader isimli sinema filmiyle geçti.

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“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınmaya başlayan Eroğlu, Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat verdi.

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