Aleyna Kalaycıoğlu düğünde beline kadar yırtmaç tercih etti! Dekoltesi olay oldu

Survivor yarışmacısıyla ünlendikten sonra bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu son olarak gittiği düğünde Murat Dalkılıç ile düet yaptı. Ancak Survivor Aleyna'nın performansından ziyade iddialı kıyafeti konuşuldu.

Katıldığı düğün için kasığına kadar yırtmaç tercih eden Aleyna Kalaycıoğlu iddialı pozlar vermekten de geri duymadı.

Hem göğüs hem de bacak dekoltesiyle öne çıkan isim sahnede de dans ederken iç çamaşırının görünmesini pek umursamadı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tarzı bazı takipçileri tarafından abartı bulundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı elbisenin bir düğün için uygun olmadığını söyledi kimi ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem fiziğini hem de tarzını çok beğendi.





