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  4. Aleyna Kalaycıoğlu düğünde beline kadar yırtmaç tercih etti! Dekoltesi olay oldu

Aleyna Kalaycıoğlu düğünde beline kadar yırtmaç tercih etti! Dekoltesi olay oldu

24.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gittiği bir düğünde Murat Dalkılıç ile düet yapmasıyla dikkat çeken Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu. Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermekten çekinmeyen ünlü yarışmacı gündem oldu. Survivor Aleyna'nın kıyafeti düetinin önüne geçti.

Aleyna Kalaycıoğlu düğünde beline kadar yırtmaç tercih etti! Dekoltesi olay oldu

Survivor yarışmacısıyla ünlendikten sonra bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu son olarak gittiği düğünde Murat Dalkılıç ile düet yaptı. Ancak Survivor Aleyna'nın performansından ziyade iddialı kıyafeti konuşuldu.

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Katıldığı düğün için kasığına kadar yırtmaç tercih eden Aleyna Kalaycıoğlu iddialı pozlar vermekten de geri duymadı.

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Hem göğüs hem de bacak dekoltesiyle öne çıkan isim sahnede de dans ederken iç çamaşırının görünmesini pek umursamadı.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun tarzı bazı takipçileri tarafından abartı bulundu. Kimi sosyal medya kullanıcısı elbisenin bir düğün için uygun olmadığını söyledi kimi ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem fiziğini hem de tarzını çok beğendi.

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