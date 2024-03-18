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Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğin sonlandığı dokümanları yayınla

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 14:46
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar ve Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in bebeğini kaybettiğini söylemek için bağlandığı yayında konuyu Aleyna'ya getirdiği anlar sosyal medyada gündemde. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi bu olaylardan sonra patladı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğin sonlandığı dokümanları yayınla

Survivor fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar gören herkesi üzdü. Bu olayın paralelinde ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sözleri gündemdeydi.

Daha önce eşine iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" mesajı veren Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıklarken "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada..." dedi.

Şoku atlatamadan konu Aleyna'ya gelince... Şoku atlatamadan konu Aleyna'ya gelince...

Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da sonunda patladı.

Ekran Alıntısı

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SERT SÖZLER SÖYLEDİ

Aleyna'nın annesi "Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna'ya bağlayan Beria Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endeskobini değil tarih doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" diyerek sert çıktı.

BERİA ÖZDEN SESSİZ KALMADI

Beria Özden ise sert ifadelere sert ifadelerle karşılık vererek "Herkesin yakını uyardı bir ben mi battım" diyerek şu sözleri paylaştı:
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Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya
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