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Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan isyan etti! ''Siz insan değilsiniz!''

06.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla, engelli kardeşini aracına almayan taksiciye sitem etti.

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan isyan etti! ''Siz insan değilsiniz!''

Geçtiğimiz haftalarda 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla magazin gündemine oturan Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, bu defa taksiciler hakkındaki sözleriyle gündeme geldi.

''BUNLARA İNSAN DİYEMİYORUM''

Aleyna Kalaycıoğlu, engelli kardeşini ve annesini aracına almayan taksici hakkında şu ifadeleri kullandı:

Başımıza gelen bir olayı anlatmak istiyorum size. Kış ayındayız, hava soğuk ve annem Cansu'ya taksi çağırıyor. Taksi geliyor ve Cansu annemin kucağındayken şoför, ''Tekerlekli sandalyeyi aracıma koyamam, aracım çiziliyor'' diyor ve çekip gidiyor. Annemler, soğukta bir tane daha taksi aramaya başlıyor. Bu kadar vicdansız ve empatisiz... Ben bunlara insan diyemiyorum çünkü siz insan değilsiniz!

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan isyan etti! ''Siz insan değilsiniz!''

Survivor'dan döndükten sonra burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan isyan etti! ''Siz insan değilsiniz!''

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Kalaycıoğlu, cesur pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan isyan etti! ''Siz insan değilsiniz!''


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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