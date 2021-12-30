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Aleyna Tilki ailesinin yaşadığı korku dolu anları anlattı: Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu

30.12.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla konserde buluştu. Konser sırasında Tilki'nin evine gidip kapısına dayanan takıntılı bir hayranı ise, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşattı. Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" dedi.

Aleyna Tilki ailesinin yaşadığı korku dolu anları anlattı: Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu

Son dönemin popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki dün akşam sevenleriyle konserde buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Tilki'nin takıntılı bir hayranı, genç şarkıcının konserde olduğu sırada evinin kapısına dayandı.

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"ÇİTLERDEN ATLAYIP KAPIMA PUSU KURAN..."

Ünlü şarkıcı, dün gece kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söyledi.

Tilki paylaşımında "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

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Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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